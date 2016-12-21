Amedspor'un kaptanÄ± Åžehmuz Ã–zer'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kan donduran geliÅŸme

Amed Sportif Faaliyetler takÄ±mÄ±nÄ±n tecrÃ¼beli kaptanÄ± Åžehmus Ã–zer'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili Ã¼zen bir gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler takÄ±mÄ±nÄ±n tecrübeli kaptanÄ± Åžehmus Özer, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n düÄŸününe katÄ±lmak için gittiÄŸi Malatya’dan DiyarbakÄ±r’a dönerken, geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Özer’in cesedi, uçuruma yuvarlanan aracÄ±nda, 24 saat sonra bulundu. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen, Åžehmus Özer’in kazadan yaralÄ± kurtulmuÅŸ olabileceÄŸini ancak, kimsenin kazayÄ± fark etmemesi nedeniyle 24 saat uçurumda kaldÄ±ÄŸÄ± için donarak öldüÄŸünü söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynadÄ±klarÄ± ve 1-1 kaldÄ±klarÄ± KahramanmaraÅŸ maçÄ± sonrasÄ± DiyarbakÄ±r’a dönen Amedspor kafilesindeki futbolcular, izinli olduklarÄ± için evlerine daÄŸÄ±ldÄ±. Kaptan Åžehmus Özer de bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n düÄŸününe katÄ±lmak üzere özel otomobiliyle Malatya’ya gitti. Yola çÄ±kan Åžehmus Özer’den bir daha haber alÄ±namadÄ±. Pazartesi günü yapÄ±lan idmana kaptan Åžehmus’un katÄ±lmamasÄ± üzerine kulüp yöneticileri ve teknik heyetin aradÄ±ÄŸÄ± Åžehmus Özer’in telefonuna ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Kulüp yöneticileri, ailesinin de futbolcunun telefonuna ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince, Åžehmus Özer’i bulabilmek için çok yönlü aramaya baÅŸladÄ±.

MALATYA, ELAZIÄž VE DÄ°YARBAKIR'DA POLÄ°SE BAÅžVURULDU

Malatya ve DiyarbakÄ±r’daki arkadaÅŸlarÄ±yla yapÄ±lan görüÅŸme ardÄ±ndan Åžehmus Özer’in kaza yapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi göz önüne alÄ±narak Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve DiyarbakÄ±r’daki Polis Trafik ÅŸubeleri ile yapÄ±lan görüÅŸmede Åžehmus Özer adÄ±na herhangi bir kaza kaydÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

TAKLA ATAN ARACI ÅžEHMUS ÖZER'Ä°N YAKINLARI BULDU

Åžehmus Özer’in yakÄ±nlarÄ± ve kulüp yöneticileri, Malatya-ElazÄ±ÄŸ yolunda yaptÄ±klarÄ± aramada, Åžehmus Özer’in uçuruma yuvarlanmÄ±ÅŸ otomobilini Gözeli Bölgesi’nde buldu. Pazartesi günü saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Malatya’dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda yönetimindeki aracÄ±nÄ±n Malatya-ElazÄ±ÄŸ arasÄ±nda Gözeli bölgesinde uçuruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Özer’in otomobili ve cesedine dün saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda ulaÅŸÄ±lan Amedspor kaptanÄ± Åžehmus Özer’in cesedi, olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla olduÄŸu yerden çÄ±karÄ±larak, ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi Morgu’na getirildi.

BAÅžKAN EDEMEN: 'TÜRK SPORUNUN BAÅžI SAÄžOLSUN'

Resmi iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ± aile fertleriyle bekleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen (üstte), yaÅŸanan olayÄ±n kendisine ve camiasÄ±na büyük acÄ± verdiÄŸini söyledi. YapÄ±lacak iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Åžehmus Özer’in cenazesinin DiyarbakÄ±r’Ä±n Ergani Ä°lçesi’nde topraÄŸa verileceÄŸini söyledi. BaÅŸkan Edemen, ÅŸöyle dedi:

"KahramanmaraÅŸ deplasmandan DiyarbakÄ±r’a döndükten sonra Pazar günü Åžehmus ve futbolcular izinliydi. Pazartesi günü antrenmana gelmeyince telefonunu aradÄ±k, ulaÅŸamadÄ±k kendisine. Åžehmus disiplinli bir sporcumuzdu, kurallara uyan bir arkadaÅŸÄ±mzdÄ±. Ailesine ulaÅŸtÄ±k, ailesi de ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EndiÅŸelendik aramalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürdük. Malatya’da bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n düÄŸününe gittiÄŸini öÄŸrendik. En son görüÅŸtüÄŸü bir arkadaÅŸÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Bize Pazartesi günü saat 10.00’da (22.00) DiyarbakÄ±r’a gitmek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ergani’de çocukluk arkadaÅŸÄ±na ulaÅŸtÄ±k, gelmediÄŸini söyledi. Tüm aramalarÄ±mÄ±za raÄŸmen telefonlarÄ±na ulaÅŸamayÄ±nca kaza ihtimali üzerinde durmaya baÅŸladÄ±k. SaÄŸolsun Emniyet güçleri bize çok yardÄ±mcÄ± oldu. Herhangi bir kazanÄ±n kayÄ±tlarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Biz Malatya’dan DiyarbakÄ±r’a gelirken Gözeli istikametinden gidebileceÄŸini öngürdük. OrasÄ±nÄ±n çok sapa ve trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yüksek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önüne alarak yol üzerinde durduk. Ailesini o yola yönlendirdik. Biz de DiyarbakÄ±r’dan yola çÄ±ktÄ±k. Ailesi yol boyu gelirken kayan bir araca lastik izlerini görüp takip ettiklerinde Åžehmus kardeÅŸimizin aracÄ±nÄ± uçurumda bulmuÅŸlar. Muhtemelen donarak ölmüÅŸtür. Çünkü kaza sÄ±rasÄ±nda yaralÄ± olmuÅŸ olabilir, kimse kazayÄ± farketmeyince 24 saat kaldÄ±ÄŸÄ± için donarak ölmüÅŸtür. Biz ÅŸu an ElazÄ±ÄŸ’da otopsi yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Buradan Ergani’ye götüreceÄŸiz cenazeyi, orada defnedeceÄŸiz. Taziyemiz de orada olacak. Ailesine, Amedspor’a ve Türk sporuna baÅŸsaÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi iletiyoruz. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun."

KAZAYI KÄ°MSE FARK EDEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N DONARAK ÖLDÜ

Kulüp avukatÄ± Haldin Sorun MÄ±zrak ise, kaptan Sehmus’un kazada takla atan araçtan çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bir ayaÄŸÄ±nÄ±n aracÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tahminlerine göre kazayÄ± kimsenin fark etmemesi nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 24 saatlik sürede donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ olabiliceÄŸini söyledi. Kulüp BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen ise, sosyal medya hesabÄ±ndan, ÅŸunlarÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Önceki gece Malatya’dan dönerken saat 23.00 sularÄ±nda trafik kazasÄ± geçiren ve 24 saat sonra yerini tespit ettiÄŸimiz amedsporumuzun büyük KaptanÄ± ÅŸehmuz Özer’i kaybettik. 24 saat boyunca kimsenin uçurumdan uçtuÄŸunu fark edemediÄŸi yolda maalesef kaptanÄ±mÄ±z donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ. Ama bana söz vermiÅŸtin takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan eksik olmayacaksÄ±n diye. OlmadÄ± be kaptan hiç olmadÄ±. Seni çok özleyeceÄŸiz. MekanÄ±n cennet olsun. Amedspor camiamÄ±zÄ±n ve sevdiklerinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun."

TFF KUPA MAÇINI ERTELEDÄ°

Türkiye Futbol Federasyonu de resmi internet sitesinden Åžehmus Özer’in ölümüyle ilgili bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. TFF’nin sitesinde yayÄ±nlanan mesajda, ÅŸöyle denildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcularÄ±ndan Åžehmus Özer’in geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu vefat ettiÄŸini büyük bir üzüntü ile öÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhum Åžehmus Özer’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler Kulubü CamiasÄ±’na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

Futbol Federasyonu, yarÄ±n Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu’nda yarÄ±n oynanmasÄ± gereken Amed Sportif Faaliyetler-GençlerbirliÄŸi maçÄ±nÄ± da, Amedspor TakÄ±m KaptanÄ± Åžehmus Özer’in ani ölümü nedeniyle ertelediÄŸini duyurdu.

FENERBAHÇE VE OYNADIÄžI FUTBOL KULÜPLERÄ° DE MESAJ YAYINLADI

Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu’nda aynÄ± grupta yer alan Fenerbahçe ve Amedspor kaptanÄ± Sehmus Özer’in bugüne kadar formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Süper Lig ve diÄŸer liglerde yer alan takÄ±mlarda baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Türkiye KupasÄ±’ndaki rakibimiz Amedspor’un takÄ±m kaptanÄ± Åžehmus Özer’in geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini büyük bir üzüntüyle öÄŸrendik. Merhum Åžehmus Özer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü baÅŸta olmak üzere tüm futbol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" denildi.

Åžehmus Özer, Erganispor, DiyarbakÄ±rspor, Altay, Göztepe, Akhisar Belediye, Malatyaspor, Mersin Ä°dman Yurdu, ÅžanlÄ±urfaspor, Mardinspor, KarÅŸÄ±yaka, GümüÅŸhanespor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve son olarak da 3 sezondan beri Amedspor’da futbol oynuyordu.