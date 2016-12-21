Tekmeli saldÄ±rÄ± davasÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme

HemÅŸire AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye saldÄ±ran Abdullah Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine deva edildi

Çekmeköy’de belediye otobüsünde AyÅŸegül Terzi’ye ÅŸort giydiÄŸi için tekme atan Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu’nun 9 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

TERZÄ° VE ÇAKIROÄžLU DURUÅžMAYA KATILMADI

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ±na tutuksuz sanÄ±k Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu katÄ±lmazken ÇakÄ±roÄŸlu’nu da avukatÄ± temsil etti. MüÅŸteki AyÅŸegül Terzi’nin de katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada Terzi’nin avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu ve birçok kadÄ±n takip etti.

"KAÇMA OLARAK ALGILANIR"

Mahkeme hakimi Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu’nun duruÅŸmaya gelmeme nedenini sordu. AvukatÄ± Åžemsi Dak ise müvekkilinin Trabzon’da olduÄŸunu belirtti. ÇakÄ±roÄŸlu’nun ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve duruÅŸmaya katÄ±lmasÄ±nÄ±n güvenlik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen avukata mahkeme hakimi, "Öyle bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Güvenlik güçlerimiz var. DuruÅŸmalardan baÄŸÄ±ÅŸÄ±k tutmadÄ±k. DuruÅŸmalarÄ± takip etsin yoksa bu kaçma olarak algÄ±lanÄ±r" dedi.

HASTANEDEN GELEN RAPORLAR

Mahkeme hakimi, Ä°stanbul Erenköy Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nden sanÄ±ÄŸÄ±n 24 Mart 2014 1 Nisan 2014 tarihleri arasÄ±nda yatarak tedavi gördüÄŸününe iliÅŸkin tüm tÄ±bbi belgelerin örneÄŸinin gönderildiÄŸini belirtti. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nden ise özel güvenlik görevlisi olduÄŸuna dair raporlarÄ±n geldiÄŸini ifade etti.

HASTANEYE YATMA Ä°HTÄ°MALÄ°NE KARÅžI...

ÇakÄ±roÄŸlu’nun rapor alÄ±nmasÄ± için hastaneye yatma ihtimali olmasÄ±na karÅŸÄ± yargÄ±lamanÄ±n uzamamasi adÄ±na celse arasÄ±nda Adli TÄ±p’ tan randevu talep edildiÄŸini belirten mahkeme hakimi Adli TÄ±p’Ä±n 16 Ocak 2017 tarihine randevu günü verildiÄŸini kaydetti.

"TUTUKLAMA KARARI VERÄ°LSÄ°N"

Terzi’nin avukatlarÄ±ndan Bahar Ünlüer Öztürk söz alarak, " SanÄ±ÄŸÄ±n özel güvenlik olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dosyaya gönderilen raporunda psikiyatrisinin saÄŸlam olduÄŸuna iliÅŸkin saptama mevcuttur. Yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle vücut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± kasten iÅŸlenen suçlar tutuklama yasaÄŸÄ±ndan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün sanÄ±k da duruÅŸmaya gelmemiÅŸtir. SanÄ±k hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"BU TEKME TÜM KADINLARA ATILMIÅžTIR"

DuruÅŸmada söz alan Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, "Bu tekme tüm kadÄ±nlara atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r diyerek burada bulunuyorum. Bu sadece kadÄ±n haklarÄ± davasÄ± deÄŸildir. Bu dava aynÄ± zamanda bir laiklik davasÄ±dÄ±r. Bu ülkede yaÅŸayan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kendi yaÅŸam tarzlarÄ±na göre yaÅŸayabilme davasÄ±dÄ±r. Burada yargÄ±ya büyük görev düÅŸüyor" diye konuÅŸtu.

"BÄ°RÄ°LERÄ°NÄ°N BÄ°LEK GÜREÅžÄ°...

ÇakÄ±roÄŸlu’nun avukatÄ± Åžemsi Dak ise, "Müvekkilim manik depresif hastasÄ±dÄ±r. Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸu ya da depresif olduÄŸu dönemler vardÄ±r. Müvekkilime internet ortamÄ±nda binlerce hakaret söz konusudur. Sürekli tehdit edilmektedir. Çekmeköy’de daha fazla kalamayacaÄŸÄ±ndan Trabzon’a ailesinin yanÄ±na gönderdik. Orada hastaneye baÅŸvurusunu saÄŸladÄ±k. Hastanede ayakta tedavi yeterli görüldüÄŸünden ilaç yazÄ±p gönderilmiÅŸtir. Müvekkilim üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Dava dosyasÄ±nÄ± birilerinin bilek güreÅŸi haline getirmesini doÄŸru bulmuyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"SAÄžLAYAMAZSAK YAKALAMA ÇIKARILMASINI TALEP EDERÄ°Z"

Mahkeme hakimi sanÄ±k avukatÄ±na, "Adli tÄ±bba sevkine karar verirsek Trabzon’dan Ä°stanbul’a gelmesini saÄŸlayabilecek misiniz" diye sordu. Avukat Dak ise, "SaÄŸlarÄ±z. SaÄŸlayamazsak randevu gününden bir öncesine kadar yazÄ±lÄ± olarak bildirir ve yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederiz" dedi.

AKIL SAÄžLIÄžININ TESPÄ°TÄ° Ä°ÇÄ°N...

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu’nun akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti amacÄ±yla 3 haftayÄ± geçmemek üzere Adli TÄ±p Kurumu’nda gözlem altÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verdi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Çekmeköy’de 12 Eylül günü olan Kurban BayramÄ±’nÄ±n ilk gününde bir otobüste yolculuk yapan AyÅŸegül Terzi ÅŸort giydiÄŸi için Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu’nun tekmeli saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Terzi’nin ÅŸikayeti üzerine ÇakÄ±roÄŸlu 18 Eylül günü gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadesinin ardÄ±ndan "Basit yaralama" suçundan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra aynÄ± gün akÅŸamÄ± ÇakÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve nefrete teÅŸvik etmek" ve "Bir kimsenin inanç, düÅŸünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaÅŸam tarzÄ±na iliÅŸkin tercihlerine müdahale etmek" suçlamasÄ±yla ile tekrar yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ ve tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

2. KEZ TUTUKLANDI, 3 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Olaya iliÅŸkin 37 gün cezaevinde kalan ÇakÄ±roÄŸlu, 26 Ekim günü davanÄ±n ilk celsesinde tahliye edildi. Tahliye kararÄ± üzerine BaÅŸsavcÄ±lÄ±k karara itiraz etti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tahliye kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak sanÄ±k hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±. ÇakÄ±roÄŸlu 2. kez tutuklandÄ±. Tutuklama kararÄ±na sanÄ±k avukatÄ± itiraz etti, itiraz üzerine serbest kalan ÇakÄ±roÄŸlu, soruÅŸturma ve dava aÅŸamasÄ±nda toplamda 2 kez tutuklanarak 3 kez serbest kalmÄ±ÅŸ oldu.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, 23 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸegül Terzi’nin olay günü otobüse bindiÄŸi ve Çekmeköy’de mevkiinde otobüste yolcu olarak bulunan Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu’nun Terzi’nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. ÇakÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda "Ä°nanç düÅŸünce ve kanaat hürriyetinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme", "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarÄ±ndan toplamda 2 yÄ±l 7 aydan 9 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.