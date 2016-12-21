AKP'li vekil Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin arkasÄ±nda NATO'nun olduÄŸunu sÃ¶yledi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Åžamil Tayyar, Andrey Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya attÄ±

Milletvekili Åžamil Tayyar, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini "NATO'nun operasyonu" olarak deÄŸerlendirdi.Tayyar, "Rus Büyükelçisine yapÄ±lan suikast bir NATO operasyonudur. Rus Büyükelçisine suikast 15 Temmuz hesabÄ±nÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir" ifadelerine yer verdi. Sürece dikkat edilmesi gerektiÄŸini savunan Tayyar, "Bu süreçte provokatif eylemleri dikkate almak, risk analizi yapmak gerekir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.