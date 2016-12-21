26 yÄ±l Ã¶nce Hac faciasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ sanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ortaya Ã§Ä±kan gerÃ§ek ÅŸok etti

MÃ¼ge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nda 1990 yÄ±lÄ±ndaki Hac faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sanÄ±lan Fahriye Kara'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair Ã¶nemli ipuÃ§larÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°zleyenler tarafÄ±ndan anlatÄ±lan olaylar ve gönderilen fotoÄŸraflar doÄŸrultusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kesinlik kazanan Fahriye Kara'yÄ± aramaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Müge AnlÄ±'da iÅŸlenen sÄ±rdaÅŸÄ± olayda, izleyenler anlattÄ±klarÄ± ile olaya Ä±ÅŸÄ±k tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Müge AnlÄ±'ya baÄŸlanan kiÅŸiler, Fahriye Kara'nÄ±n gördüÄŸü tüm Türk vatandaÅŸlardan kendisini Türkiye'ye götürmeleri için yardÄ±m istediÄŸini söylüyor. YaÅŸlÄ± bir adam tarafÄ±ndan alÄ± konulduÄŸu söylenen Fahriye Kara'nÄ±n nerede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bulunmaya uÄŸraÅŸÄ±lÄ±yor.

'ÖLDÜ SANILAN FAHRÄ°YE KARA'YI MART AYINDA GÖRDÜM'

ÖldüÄŸü düÅŸünülen Fahriye Kara'yÄ± 2016 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda ve Ramazan ayÄ±nda gördüÄŸünü anlatan Hanife Onaran isimli izleyici, Kara'nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸdu. Kara'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yeri dahi gördüÄŸünü anlatan Hanife Onaran, 'Nur DaÄŸÄ±'nÄ±n eteÄŸindeki gecekondu semtinde gördüm. O teyze çÄ±kmazsa gelin yüzüme tükürün.' dedi.

HERKESTEN YARDIM Ä°STEMÄ°Åž

Öldü sanÄ±lan Fahriye Kara'nÄ±n kendisine anlattÄ±ÄŸÄ± olayÄ± canlÄ± yayÄ±nda izleyenlere anlatan Onaran, 'Gözümü açtÄ±m. Kendimi hastanede buldum. Sen bizim oralara benziyorsun. YardÄ±m et.' dedi bana. Benim içim yandÄ±. YardÄ±m etmek istedim ama Ä°brahim Hoca bana izin vermedi. 'Kazadan sonra gözlerimi açtÄ±ÄŸÄ±mda hastanedeyim sandÄ±m ama kötü bir evdeydim.Bana eÅŸimin öldüÄŸünü söylediler. Evlendim. Burada 3 tane çocuÄŸum var. Beni burada tutuyorlar. ' dedi.' sözleriyle Fahriye Kara'nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± özetledi.

'BAÄžIRARAK YARDIM Ä°STEDÄ°'

Sonraki gün tekrar Fahriye Kara'yÄ± tekrar gördüÄŸünü söyleyen Onaran, 'Bana yardÄ±m edin' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Ama kÄ±r saçlÄ± bir adam peÅŸindeydi ve onu gölge gibi onu takip ediyordu.' dedi.

FAHRÄ°YE KARA'YI 4 GRUP BÄ°RDEN ARAYACAK

Ä°zleyicinin telefon baÄŸlantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda açÄ±klama yapan Müge AnlÄ±, 'Biz ÅŸu anda o hanÄ±mefendinin hangi ÅŸartlarda tutulduÄŸunu bilemiyoruz. Cuma günü Mustafa Bey Fahriye HanÄ±m'Ä± 12 kiÅŸi ile birlikte arayacak. 3'er kiÅŸilik 4 grup kurmuÅŸlar. 4 farklÄ± yerde aranarak Fahriye HanÄ±m'Ä±n izini bulmaya çalÄ±ÅŸacak. ' dedi.