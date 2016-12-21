Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 14:14

Sobadan Ã§Ä±kan zehirli gaz yaÅŸlÄ± Ã§iftin acÄ± sonu oldu

soba zehirlenmesi

Erzurum'da meydana gelen olayda sobadan Ã§Ä±kan zehirli gazdan zehirlenen Ã§ift hayatÄ±nÄ± kaybetti

Erzurum'da sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen yaÅŸlÄ± çift hayatÄ±nÄ± kaybetti, kÄ±zlarÄ± ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Olay bugün sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi Raif Efendi Sokakta meydana geldi. AlÄ±nan bilgiye göre, kÄ±zlarÄ± Åžükran Kul ile birlikte gecekondu evinde yaÅŸayan 4 çocuklu Ali RÄ±za (90) ve Türkan Kul (85) çifti, sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendi. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n telefonla ulaÅŸamamasÄ± üzerine evlerine giden damatlarÄ± MuÄŸdat SÄ±rmacÄ±, kapÄ±yÄ± kÄ±rarak içeri girdi ve acÄ± manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen Ali RÄ±za ve Türkan Kul çifti hayatÄ±nÄ± kaybederken, kÄ±zlarÄ± Åžükran Kul saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžükran Kul'un hayati tehlikeyi atlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardÄ±ndan Kul çiftinin cesetleri ambulansla otopsi için Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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