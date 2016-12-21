TSK FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 4 TÃ¼rk askerin ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda El Bab'a giren TÃ¼rk askerlerinden 4'Ã¼ ÅŸehit olurken, 15'i de yaralandÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat devam ediyor. Harekat kapsamÄ±nda Türk askeri El Bab'a girdi. Bölgedeki çatÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 4 asker ÅŸehit oldu, 15 asker yaralandÄ±

YOÄžUN ÇATIÅžMALAR SÜRÜYOR

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamÄ±nda El Bab'daki yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar sürüyor.

HEDEF Ä°MHA EDÄ°LDÄ°, 40'IN ÜZERÄ°NDE TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±nca 10.00-11.30 saatleri arasÄ±nda El Bab'a düzenlenen hava harekatÄ±nda terör örgütü DEAÅž'a ait savunma mevzileri ve barÄ±nma yerlerinin olduÄŸu 24 hedef imha edildi. Ä°lk belirlemelere göre, 40'Ä±n üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayÄ±da yaralÄ± ise diÄŸer teröristler tarafÄ±ndan tahliye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.TSK, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bölgedeki topçu birliklerimiz ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAÅž terör örgütüne ait hedefler yoÄŸun olarak ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmaya devam etmektedir. Son alÄ±nan bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bu sabahtan ÅŸu ana kadar; 3 adet ZSU-23 Silah monteli Pikap aracÄ±, 2 adet DOÇKA monteli Pikap aracÄ±, 3 adet AÄŸÄ±r MakinalÄ± Tüfek monteli Pikap aracÄ± imha edildi." dedi.

ÅžEHÄ°T SAYISI 4'E ÇIKTI

Bu arada sabahki çatÄ±ÅŸmalarda yaralanan ve sevk edildiÄŸi hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan aÄŸÄ±r yaralÄ± askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi. Böylece çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan askerlerin sayÄ±sÄ± 4'e yükseldi. YaralÄ± 15 askerin tedavisi ise sürüyor.

ÇATIÅžMALAR DEAÅž'IN SÖZDE KALESÄ°NDE YOÄžUNLAÅžTI

Askeri kaynaklar, El Bab'daki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n terör örgütü DEAÅž'Ä±n sözde kalesi haline getirilen ÅŸehir hastanesi civarÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan desteklenen Özgür Suriye Ordusu'na baÄŸlÄ± unsurlarca hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrol saÄŸlanÄ±rken, hastanenin bulunduÄŸu hakim arazinin ele geçirilmesinin ardÄ±ndan terör örgütünün El Bab'daki hakimiyetinin büyük ölçüde kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

4 BOMBA YÜKLÜ ARAÇ Ä°ÇÄ°NDEKÄ° TERÖRÄ°STLERLE VURULDU

Bu nedenle teröristlerin canlÄ± bomba ve patlayÄ±cÄ± yüklü araçlarla saldÄ±rÄ±lar düzenlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, hava harekatÄ± sÄ±rasÄ±nda 4 bomba yüklü aracÄ±n, içindeki teröristlerle vurulduÄŸunu kaydetti.