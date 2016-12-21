CHP 3 bin 631 kiÅŸin Ã¼yeliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±

CHP, hiÃ§ oy alamadÄ±ÄŸÄ± AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r, AÄŸrÄ±, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, ÅžÄ±rnak, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Van ve Hakkari illerindeki 3 bin 631 kiÅŸinin Ã¼yeliÄŸini sona erdirdiÄŸini bildirdi.

CHP'nin, 1 KasÄ±m 2015 genel seçimlerinde üyesi bulunduÄŸu halde hiç oy alamadÄ±ÄŸÄ± sandÄ±klarla ilgili çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±. ÇalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, 3 bin 631 kiÅŸinin üyeliÄŸi sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ±nda, listelerde bulunmalarÄ±na raÄŸmen, seçmen olduklarÄ± sandÄ±klarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 üyenin durumu da ele alÄ±ndÄ±.ÇalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, 3 bin 631 üyenin partiyle iliÅŸiÄŸi kesildi. Genel merkeze, seçimde oy verememe gerekçelerini ileten 265 kiÅŸi hakkÄ±nda ise herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±.

ÇOÄžU DOÄžU VE GÜNEYDOÄžU ANADOLU'DAN

CHP'ye oy vermeyen üyelerin, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde yoÄŸunlukta olmasÄ± dikkat çekiyor. Bu iller arasÄ±nda AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r, AÄŸrÄ±, Kars, Mardin, Sivas, Siirt, ÅžÄ±rnak, GümüÅŸhane, Van ve Hakkari de bulunuyor. ToplantÄ±da, ayrÄ±ca Türkiye'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, artan terör olaylarÄ±, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi ve ekonomide yaÅŸanan geliÅŸmeler de ele alÄ±ndÄ±.