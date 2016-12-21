O proje Ä°stanbul'un 7 ilÃ§esini birbirine baÄŸlayacak

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-Ã‡atalca arasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan raylÄ± sistem projesi baÅŸlÄ±yor.

Küçükçekmece-Çatalca arasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan ve Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt–AvcÄ±lar-Küçükçekmece-BaÅŸakÅŸehir ilçelerinden geçeceÄŸi duyurulan 30 kilometrelik raylÄ± sistem projesinin ön hazÄ±rlÄ±klarÄ± için 10 Ocak tarihinde ihale düzenlenecek.

7 Ä°LÇE ARASINDAKÄ° HATTIN ROTASI ÇÄ°ZÄ°LECEK

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) UlaÅŸÄ±m Planlama MüdürlüÄŸü'nün açÄ±k ihale usulü ile gerçekleÅŸtireceÄŸi 'hizmet alÄ±m' ihalesinde, projenin geçeceÄŸi Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt-AvcÄ±lar-Küçükçekmece-BaÅŸakÅŸehir ilçelerinde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacak. 10 Ocak tarihinde düzenlenecek ihale ile 30 km'lik hattÄ±n güzergah araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak.

FÄ°ZÄ°BÄ°LÄ°TE 6 AY SÜRECEK

6 ay sürecek fizibilite çalÄ±ÅŸmalarÄ± doÄŸrultusunda uygun güzergah belirlenerek, istasyon yerleri tespit edilecek ve buna iliÅŸkin planlar hazÄ±rlanacak. PlanlarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, uluslararasÄ± ve kredili olarak ihaleye çÄ±karÄ±lmaya uygun olarak yapÄ±m ihalesi düzenlenecek. Teknik ÅŸartnamelerin hazÄ±rlanmasÄ±nda bütün dünyadan teklif alabilme imkanÄ± göz önünde tutulacak. Hat aÅŸamalÄ± olarak ihale edilebilecek.