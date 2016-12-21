Sakarya Valisi CoÅŸ'un darbe gecesi polisleri yÃ¶nettiÄŸi anlarÄ±n videosu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

15 Temmuz gecesi Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne giderek mobese merkezinden darbecileri izleyerek, polisleri yÃ¶nlendiren Sakarya Valisi CoÅŸ'un bu videolarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni CoÅŸ'un darbe giriÅŸiminin olduÄŸu 15 Temmuz gecesi Emniyet MüdürlüÄŸü'ne gelerek mobese merkezinden darbecileri izleyerek, emniyet ekiplerini yönlendirdiÄŸi görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±. Vali CoÅŸ yanÄ±nda bulunan polis müdürlerine sÄ±k sÄ±k talimatlar verip, telefonla görüÅŸerek önlemleri yönetti.

BÜYÜK OPERASYONU EMNÄ°YETTEN YÖNETTÄ°

15 Temmuz darebe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Sakarya ValiliÄŸi'ne giden darbeciler, valiliÄŸi ele geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Darbe giriÅŸiminin olduÄŸu saatlerde emniyet personeli kÄ±sa süre içerisinde Sakarya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü bahçesinde toplanÄ±rken, Vali Hüseyin Avni CoÅŸ'un talimatÄ±yla operasyon hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±. Vali Hüseyin Avni CoÅŸ, emniyet binasÄ±na gelerek operasyonu yerinden yönetti.

SIK SIK POLÄ°SLERE TALÄ°MAT VERDÄ°

Vali CoÅŸ'un mobese merkezindeki görüntüleri servis edildi. Mobese merkezine gelen Vali CoÅŸ'un ekranlardan resmi daireleri, askeri tesislerin çevreleri ile ÅŸehir merkezini izleyerek, bir yandan da telefon görüÅŸmeleri yapmasÄ±, sÄ±k sÄ±k çevresindeki polis müdürlerine dönerek talimatlar vermesi görüntülere yansÄ±dÄ±.

OPERASYONU VALÄ°LÄ°KTEN YÖNETTÄ°

Vali CoÅŸ daha sonra halk ve valilik çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n darbecileri püskürttüÄŸü valilik binasÄ±na geçerek operasyonu buradan yönetmeye devam etmiÅŸti.