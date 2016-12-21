GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen donan tilki fotoÄŸrafÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki gerÃ§ek

Bayburt'ta ÅŸiddetli soÄŸuklar nedeniyle tilkinin donduÄŸuna ait fotoÄŸraflar ulusal basÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. O fotoÄŸrafÄ±n arkasÄ±ndaki Ã¶nemli gerÃ§ek Ã§ok geÃ§meden ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Bayburt’ta aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle tilkinin ayakta donarak telef olduÄŸu haberi mizansen çÄ±ktÄ±.Bayburt’a baÄŸlÄ± Çamdere Köyü’nde soÄŸuk hava nedeniyle tilkinin ayakta donduÄŸu haberinin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Tilkinin yaban hayvanlarÄ± tarafÄ±ndan boÄŸulduÄŸunu ve haberin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çamdere Köyü MuhtarÄ± Muharrem Karabulut,

"Tilki yaban hayvanlarÄ± tarafÄ±ndan boÄŸulmuÅŸ. Biz de kar üzerine eÄŸlence amaçlÄ± öylece diktik. Köydeki bazÄ± vatandaÅŸlarda fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±" dedi.Bayburt’ta yerel bir internet sitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan haber ulusal basÄ±nda da yer bulmuÅŸtu.