Tutuklanan yazar HÃ¼snÃ¼ Mahalli hastaneye sevk edildi

Tutuklanan Halk TV ProgramcÄ±sÄ± - Yurt Gazetesi YazarÄ± HÃ¼snÃ¼ Mahalli geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle tedavi edilmek Ã¼zere CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™ne sevk edildi

GeçtiÄŸimiz günlerde tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli, öÄŸlen saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi’nde yapÄ±lan tedavisinin ardÄ±ndan CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi’ne sevk edildi. Konuya iliÅŸkin bilgi veren CHP Ä°stanbul Milletvekili - CHP Medya Komisyonu Üyesi BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Mahalli’nin Pazartesi günü geniÅŸ kapsamlÄ± bir tedaviden geçtiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Mahalli, rahatsÄ±zlanÄ±nca CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi’ne getirildi. Doktorlar burada, Mahalli’yi tedavi etti. ArdÄ±ndan da mutlaka tam teÅŸekküllü bir hastaneye yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yönünde rapor verdi. AyrÄ±ca Ä°stanbul Tabip OdasÄ± da bu raporlarÄ± kendi kurullarÄ±nda deÄŸerlendirdi. Ä°stanbul Tabip OdasÄ± da Mahalli’nin mutlaka tam teÅŸekküllü bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine, avukatlarÄ± Turan AydoÄŸan ile Muhterem AktaÅŸ her iki raporu mahkemeye sundu. Raporlar aynÄ± zamanda cezaevi yönetimine de verildi. Bunun üzerine sevk gerçekleÅŸti.”

CHP’li BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, her iki raporu SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ’a teslim ettiÄŸini de belirterek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"SayÄ±n BozdaÄŸ ile SayÄ±n AkdaÄŸ’a durumu anlattÄ±k. Ä°mtiyaz istemediÄŸimizi, sadece Mahalli’nin tedavisinin tam teÅŸekküllü bir hastanede yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini talep ettiÄŸimizi söyledik. Her iki bakanlÄ±ÄŸÄ±n yetkilileri de raporlarÄ± hÄ±zlÄ±ca iÅŸleme koydular. Zira; raporlarda telafi edilemeyecek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu görülüyordu. Raporlar iÅŸleme konulunca, Mahalli tam teÅŸekküllü olarak tarif edilen CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi’ne getirildi. Gazeteci aÄŸabeyimiz Mahalli artÄ±k tedavisini burada sürdürecek. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede tahliye de olur ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na da kavuÅŸur.”Mahalli’nin nöroloji ve dahiliye servislerinde tedavi göreceÄŸini belirten YarkadaÅŸ, kamuoyunun duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da teÅŸekkür etti.