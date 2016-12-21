Askerler bir hafta boyunca Ã§orba iÃ§menin hayalini kurmuÅŸ

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan askerlerden Ahmet GÃ¼n, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gÃ¼n ile ilgili yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Kayseri'de çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda bacaklarÄ±ndan yaralanan asker Ahmet Gün, "Bizim her çarÅŸÄ±ya çÄ±kÄ±ÅŸta amacÄ±mÄ±z çorba içmekti. Bir hafta boyunca o çorbayÄ± bekliyorduk, bir heves oluyor insanÄ±n içinde. ÇorbacÄ±dan sonra gezeriz, çay içer, sohbet ederiz." dedi.Kentteki özel bir hastanede tedavisi süren KÄ±rÅŸehirli asker Gün, terhisine 85 gün kala hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

Ankara'da jandarma uzman çavuÅŸluk mülakatÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Gün, 15 AralÄ±k'ta Zincidere'deki bölüÄŸüne döndüÄŸünü belirtti.Mülakattan geçtiÄŸini ve saÄŸlÄ±k raporu almaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gün, "SaÄŸlÄ±k raporunun çoÄŸunu tamamlamÄ±ÅŸtÄ±m. Kan sonucum pazartesi gününe kalmÄ±ÅŸtÄ± ama nasip olmadÄ±." dedi.

ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kmak istemediÄŸini ancak Ä±srar eden arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gün, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"ArkadaÅŸlara, 'Ben çarÅŸÄ±ya çÄ±kmayayÄ±m, zaten bir haftadÄ±r çarÅŸÄ±daydÄ±m, izinliydim' dedim. ArkadaÅŸlarÄ±m, 'Çorba içmeye gideceÄŸiz, sen gitmezsen biz de gitmeyiz' dediler. OnlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmak istemedim. Ä°lk kez Erciyes DaÄŸÄ±'na çÄ±kacaktÄ±k. Sonuçta arkadaÅŸlarÄ±m bir haftadÄ±r içerideydi. Hafta sonu ne yaparÄ±z, onun hayalini kuruyorlardÄ±. Hep kamuflajÄ±n içindesiniz, sivil insanlarÄ± görünce insanÄ±n içi açÄ±lÄ±yor. Ä°nternete giriyorsunuz, ailenle görüntülü konuÅŸuyorsun, onlarÄ± görüyorsun. Bizim her çarÅŸÄ±ya çÄ±kÄ±ÅŸta amacÄ±mÄ±z çorba içmekti. Bir hafta boyunca o çorbayÄ± bekliyorduk, bir heves oluyor insanÄ±n içinde. ÇorbacÄ±dan sonra gezeriz, çay içer, sohbet ederiz. O gün de bizim bölükten 5 kiÅŸiydik. Birinci otobüs tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m doldu. Ä°kinci otobüsü de biz doldurduk. Ä°lk otobüse binemedik, ben arkadaÅŸa 'Ä°lk otobüse binelim' dedim. Ayakta gitmemek için ikinci otobüse bindik."

"Otobüs çok eÄŸlenceliydi"

Gün, askerleri taÅŸÄ±yan otobüsün çoÄŸunlukla daÄŸ yolu güzergahÄ±nÄ± izlediÄŸini, o gün de aynÄ± yolun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Otobüse sadece askerlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Gün, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Otobüste kimi müzik açÄ±yordu, kimisi ÅŸarkÄ± söylüyordu, kimi oynuyordu, çok eÄŸlenceliydi. Öyle bir heyecanla çÄ±ktÄ±k tugaydan ama o heyecan söndü. O gün askerin biri rica etmiÅŸ, farklÄ± bir durakta inmek için. O arkadaÅŸ orta kapÄ±dan indi, ben de orta kapÄ±ya yakÄ±ndÄ±m. Asker kaldÄ±rÄ±ma çÄ±ktÄ±, bir adÄ±m attÄ±, otobüs tekrar hareket etmeden bir hengame oldu, biz içeride çok anlamadÄ±k ama ÅŸiddetli bir patlama olmuÅŸ. KulaÄŸÄ±mÄ± kapattÄ±m. Çevremdekileri görünce ÅŸok oldum. 5 kiÅŸiydik bölükten 3'ü taburcu oldu, biri yoÄŸun bakÄ±mda. Buna ÅŸükür olsun. Uzman çavuÅŸ olmak istiyordum, küçük teferruatlar kalmÄ±ÅŸtÄ± ama olmadÄ±, nasip deÄŸilmiÅŸ. Patlama esnasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±m kalkamadÄ±m. Benim saÄŸ ayaÄŸÄ±m kÄ±rÄ±k dizden itibaren. Sol ayaÄŸÄ±mda da ÅŸarapnel parçalarÄ± var."

"EvladÄ±ma sevinemedim bile"

Anne Nuray Gün ise yaralÄ± askerin üç oÄŸlunun ortancasÄ± olduÄŸunu belirterek artÄ±k annelerin aÄŸlamasÄ±nÄ± istemediÄŸini söyledi. Gün, "CiÄŸerim yandÄ±, evladÄ±mÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na sevinemiyorum bile. Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun." görüÅŸünü kaydetti.