22 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ o illerde okullar tatil

BazÄ± illerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 22 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ okullar tatil edildi

Ä°ÅŸte okullarÄ±n tatil edildiÄŸi iller:

KÄ°LÄ°S'TE OKULLAR TATÄ°L

Valilik tarafÄ±ndan alÄ±nan kararla kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitim ve öÄŸretime, 22 AralÄ±k PerÅŸembe günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ara verildi.

KAHRAMANMARAÅž'TA EÄžÄ°TÄ°ME ARA

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 santimetreyi geçtiÄŸi KahramanmaraÅŸ’ta hava trafiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± durdurulurken, yarÄ±n tüm ilçelerde eÄŸitime bir gün süreyle ara verildi.

KONYA’DA EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

Konya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile 7 ilçede okullarÄ±n yarÄ±n tatil edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Konya’da dün gece baÅŸlayan ve gün boyunca aralÄ±klarla devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. Konya ValiliÄŸi tarafÄ±ndan, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay baÅŸta olmak üzere Akören, Çumra, Derbent, EreÄŸli, Hadim, HalkapÄ±nar ve TaÅŸkent ilçelerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verilecek. AyrÄ±ca hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yarÄ±n idari izinli olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Tuzlukçu Ä°lçesi’nde de taÅŸÄ±malÄ± sistemle eÄŸitime 1 gün ara verildiÄŸi belirtildi.

GAZÄ°ANTEP'TE YARIN DA OKULLAR TATÄ°L

Gaziantep'te devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitim öÄŸretime yarÄ±n da ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayÄ±lacak.

MERSÄ°N VE HATAY'DA EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda ve Hatay'Ä±n bazÄ± ilçelerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim veren okullarda eÄŸitime ara verildi.

Gülnar Ä°lçe Milli EÄŸitim Åžube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sabah saatlerinde yaÄŸan kar nedeniyle ilçe merkez ve köylerinde okullarÄ±n öÄŸleden sonra tatil edildiÄŸini belirterek "Åžu an ilçe merkezi ve köylerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± var. Bu nedenle öÄŸleden sonra okullarÄ± tatil ettik. YarÄ±n da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sürerse ona göre karar vereceÄŸiz." dedi.

- HATAY'DA 3 Ä°LÇEDE TAÅžIMALI EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Hatay'da 3 ilçenin taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki okullarÄ±nda, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugün eÄŸitim yapÄ±lmÄ±yor.

AlÄ±nan bilgiye göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n özellikle ulaÅŸÄ±mda meydana getirebileceÄŸi aksaklÄ±klar göz önünde bulundurularak Belen, Hassa ve SamandaÄŸ ilçelerindeki daÄŸlÄ±k kesimlerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan tüm okullarda eÄŸitime 1 gün ara verildi.