Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 20:35

SuikastÃ§Ä± polis olay yerinde 3 gÃ¼n Ã¶nce keÅŸif yapmÄ±ÅŸ

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n olay gÃ¼nÃ¼nden 3 gÃ¼n Ã¶nce aynÄ± yerde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

19 AralÄ±k günü Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren ve ölü ele geçirilen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastten 3 gün önce keÅŸif amaçlÄ± olarak ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ne geldiÄŸi belirlendi.Görüntüde, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, serginin bulunduÄŸu salondan merdivenlere doÄŸru açÄ±lan koridorda görülüyor.

3 GÜN ÖNCE KEÅžÄ°F YAPMIÅž

19 AralÄ±k'taki suikast sÄ±rasÄ±nda, beyaz gömlek ve siyah kravat taktÄ±ÄŸÄ±, keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± 16 AralÄ±k günü de üzerinde trençkot benzeri bir ceketin bulunduÄŸu görülüyor.

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