Ä°stanbul'un o ilÃ§eleri 24 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± mahallelerine, 24 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Çatalca'da Ä°zzettin Mahallesi, KarlÄ±ova Sokak, Umut Sokak, Bahçesaray Caddesi ve civarÄ±, 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
BayrampaÅŸa'da MuratpaÅŸa Mahallesi, Siteler Caddesi, Ä°nan Sokak, 20. Blok Sokak ve civarÄ±nda, 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Büyükçekmece'de Ekinoba Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Hazar Sokak, Çilem Sokak, Åžirin 3 Sokak, Hürriyet Caddesi ve civarÄ±na, 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.
Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali RÄ±za Gürcün Caddesi, Åžehit Er Cuma Åžahin Sokak ve civarÄ± 09.00-17.00, Merkez Mahallesi, Azize Sokak, Gençosman Mahallesi, Acar Sokak ve civarÄ± 10.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, 1. AÅŸÄ±k Veysel Caddesi, AyyÄ±ldÄ±z Sokak, 1. Gediz Sokak, 1. Hilal Sokak, KemalpaÅŸa Caddesi, 1. KÄ±rlangÄ±ç Sokak, 3. Sakarya Sokak, 2. Sefa Sokak, UÄŸurlu Sokak, Yalaz Sokak ve civarÄ±nda 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.
SarÄ±yer'de KazÄ±m Karabekir PaÅŸa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve civarÄ±na 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.
Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarÄ± 10.00-22.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.