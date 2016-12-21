Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/12/2016 20:59

Ä°stanbul'un o ilÃ§eleri 24 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± mahallelerine, 24 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Çatalca'da Ä°zzettin Mahallesi, KarlÄ±ova Sokak, Umut Sokak, Bahçesaray Caddesi ve civarÄ±, 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

BayrampaÅŸa'da MuratpaÅŸa Mahallesi, Siteler Caddesi, Ä°nan Sokak, 20. Blok Sokak ve civarÄ±nda, 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Büyükçekmece'de Ekinoba Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Hazar Sokak, Çilem Sokak, Åžirin 3 Sokak, Hürriyet Caddesi ve civarÄ±na, 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali RÄ±za Gürcün Caddesi, Åžehit Er Cuma Åžahin Sokak ve civarÄ± 09.00-17.00, Merkez Mahallesi, Azize Sokak, Gençosman Mahallesi, Acar Sokak ve civarÄ± 10.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, 1. AÅŸÄ±k Veysel Caddesi, AyyÄ±ldÄ±z Sokak, 1. Gediz Sokak, 1. Hilal Sokak, KemalpaÅŸa Caddesi, 1. KÄ±rlangÄ±ç Sokak, 3. Sakarya Sokak, 2. Sefa Sokak, UÄŸurlu Sokak, Yalaz Sokak ve civarÄ±nda 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

SarÄ±yer'de KazÄ±m Karabekir PaÅŸa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve civarÄ±na 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarÄ± 10.00-22.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

TIR

Åžiddetli rÃ¼zgar 2 tÄ±rÄ± devirdi

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 TIR devrildi

Ä°hsan Kalkavan

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o fotoÄŸraflar iÃ§in oy kullandÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ±" oylamasÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "haber", "yaÅŸam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoÄŸraf iÃ§in oy kullandÄ±.