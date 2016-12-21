FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda son durum ÅŸehit sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi

TÃ¼rkiye ÅŸehitlerine aÄŸlÄ±yor. Avrupa Gazetesi'nin son elde ettiÄŸi bilgiilere gÃ¶re maalesef ÅŸehit sayÄ±sÄ± 14'e yÃ¼kseldi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab ve civarÄ±nda sÃ¼rmekte olan Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n toplam 14 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte ayrÄ±ntÄ±lar

AVRUPA_TSK'nÄ±n akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "ÖÄŸleden sonra 3 ayrÄ± bölgede bombalÄ± araçlarla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda TSK unsurlarÄ±mÄ±zdan toplam 10 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, ilk tespitlere göre 6'sÄ± aÄŸÄ±r olmak üzere 18 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ±lara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir" denildi. TSK gün içinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurmuÅŸtu. 15 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.