TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± annesinin kafasÄ±nÄ± tÃ¼ple vurdu 8 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±

Annesini Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Mustafa E, evdeki piknik tÃ¼pÃ¼ ile kafasÄ±na vurduÄŸu annesini, 8 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. Ã‡Ä±ÄŸlÄ±k seslerini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa E. ile babasÄ± Ali Ä°lker E'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

AVRUPA- Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kiÅŸi, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± annesini kafasÄ±na tüple vurarak darbettikten sonra 8 yerinden bÄ±çakladÄ±. Ä°ddiaya göre, ÅžekerpÄ±nar Mahallesi'ndeki evlerinde Emine A. (51) ile eski eÅŸi Ali Ä°lker E. (64) ve oÄŸullarÄ± Mustafa E. (22) arasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Mustafa E, evdeki piknik tüpü ile kafasÄ±na vurduÄŸu annesini, 8 yerinden bÄ±çakladÄ±. ÇÄ±ÄŸlÄ±k seslerini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa E. ile babasÄ± Ali Ä°lker E'yi gözaltÄ±na aldÄ±. YaralÄ± kadÄ±n, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Buradaki ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Hitit Üniversitesi Çorum EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edilen Emine A'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddi olduÄŸu öÄŸrenildi.