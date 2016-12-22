CIA'nÄ±n MI6'nÄ±n en iyi en tehlikeli ajanlarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye geldi

TÃ¼rkiye'de son dÃ¶nemde yaÅŸananlarÄ± konu alan bu yazÄ± internette ve sosyal medyada rekor kÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte o Ã§arpÄ±cÄ± yazÄ± ve iÃ§eriÄŸinin tam metni.

Alevi kardeÅŸlerimizi ve Kürt kardeÅŸlerimizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için mahalleleri her an basÄ±labilir. BaÅŸÄ± açÄ±k, özellikle dekolteli kadÄ±nlara, kÄ±zlara saldÄ±racaklar. Kendilerine dinci süsü verecekler. Darbeye de Ak Partiye'de karÅŸÄ±yÄ±m diyenlere dikkat edin.

ASÄ°METRÄ°K REFLEKS GÖSTERECEKLER.

Maalesef darbenin devamÄ± her an baÅŸlayabilir. Bunlar en tehlikeli, ülkemizde saklanan hücrelerin halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için kullanacaklarÄ± argüman olacak.Darbe ErdoÄŸan tiyatrosu, kurgusudur diyenler bunun altyapÄ±sÄ±na baÅŸladÄ± bile.

Atatürk'e saldÄ±rÄ±lar olacak

Küfredecekler

Heykelleri parçalanacak

AyrÄ±msÄ±z ibadet yerleri zarar görecek.

Cami, cemevi, kilise, sinagog fark etmeyecek.

Önce PKK'yÄ± saldÄ±rtacaklar

Sonra da Kürtler hedef alÄ±nacak

10 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z da ölse umurlarÄ±nda bile deÄŸil.

Her ÅŸey Türkiye'yi ele geçirmek için.

100 bin kiÅŸi görevden alÄ±ndÄ±

CIA çÄ±ldÄ±rmÄ±ÅŸ durumda

Bunu asla kabul etmez.

Darbeye hepimiz

istisnasÄ±z hepimiz karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k.

Ama sokakta

Ama konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda

ama sosyal medyada

ama yazÄ±larÄ±mÄ±zda

Ä°stisnasÄ±z hepimiz.

Atatürkçüsü

ErdoÄŸancÄ±sÄ±,

Sünnisi

Alevisi,

Laiki

DindarÄ±,

SaÄŸcÄ±sÄ±

Solcucu

herkes ama herkes karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

Buna saldÄ±racaklar

Çok uzun bir aradan sonra gerçekleÅŸen

bu birliÄŸimize saldÄ±racaklar.

YAPMAMIZ GEREKEN

Bugünlerde,

Kimse kimsenin yaÅŸam biçimi hakkÄ±nda en ufak bir yorum

dahi yapmasÄ±n.

Yapan hangi görüÅŸtte ve inançta olursa olsun

VATAN HAÄ°NÄ°DÄ°R:

Atatürk’ü ilahlaÅŸtÄ±ran,

Muhafazakarlar hakkÄ±nda konuÅŸanlar

provokatörün en kötüsüdür.

Sünni Alevi kardeÅŸliÄŸine zarar getirtmeyin.,

Bu konuda yorum yapanÄ± bile dÄ±ÅŸlayÄ±n.

Türk Kürt kardeÅŸliÄŸine dokundurtmayÄ±n.

KÄ±z alÄ±p vermiÅŸiz

Akraba olmuÅŸuz

Bunu unutmayÄ±n

Türk Kürdü

Kürt Türkü korusun

Evini, iÅŸyerini, karÄ±sÄ±na kÄ±zÄ±na, kardeÅŸine bacÄ±sÄ±na

Birbirimize sahip çÄ±kalÄ±m.

BUGÜNLERDE BÄ°RLÄ°K OLAMAZSAK

ÜLKEYÄ° ELE GEÇÄ°RENLER Ä°ÇÄ°N

Sünni olmuÅŸsunuz

Alevi olmuÅŸsunuz

Ak Partili imiÅŸsiniz

CHP'li imiÅŸsiniz

MHP'liymiÅŸsiniz

HDP'liymiÅŸsiniz

Atatürkçü laikmiÅŸsiniz

Koyu dindar muhafazakarmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z

SolcuymuÅŸsunuz

SaÄŸcÄ±ymÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z

KapitalistmiÅŸsiniz

LiberalmiÅŸsiniz

Komünist veya sosyalistmiÅŸsiniz

HÄ°Ç AMA HÄ°Ç FARK ETMEYECEK

ONLAR Ä°ÇÄ°N BU VATANIN EVLADI OLMANIZ YETERLÄ°

BU VATANIN EVLADI Ä°SENÄ°Z

NE OLURSANIZ OLUN YA

ÖLECEK

YA DA SÜRÜNGENLER GÄ°BÄ°

ESÄ°R YAÅžAYACAK

EN KISA ZAMANDA BÄ°RLÄ°K OLMALIYIZ

EN KISA ZAMANDA BERABER OLMALIYIZ

EN KISA ZAMANDA BARIÅžMALIYIZ

BARIÅžMALIYIZ

BARIÅžMALIYIZ

BARIÅžMALIYIZ

VE MAALESEF UZUN BÄ°R SÜRE

UYUMAMALIYIZ

UYUMA TÜRKÄ°YE

UYURSAN ÖLÜRSÜN

HEM UYANIK KAL

HEM UYANIK OL ... BILMEMIZ DÜÅžÜNMEMIZ GEREKEN BÜTÜN BU SALDIRALARIN ALTINDA BÄ°ZÄ° VATANSIZ BIRAKMAK VAR. ESÄ°R ETMEK VAR SÄ°YONÄ°ZME YAHUDÄ°LERE KÖLE ETMEK VAR. MÄ°LLET OLARAK BÄ°RLÄ°K BERABERLIK Ä°ÇÄ°NDE OLURSAK BÄ°R BINANIN TEMEL TAÅžLARI GÄ°BÄ° OLURSAK BÄ°ZÄ° KÄ°MSE YIKAMAZ..

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Hükümet devlette halen liyakat, ehliyet, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde bir kadrolaÅŸma yapmaya baÅŸlamalÄ±, yandaÅŸ ve tetikçi gibi davranan sendika, STK ve medyasÄ±yla kamuoyunu kandÄ±rmaktan ve devleti baÅŸka gruplarÄ±n paralel yapÄ±lanmasÄ±na teslim etmekten vazgeçmelidir.