CIA'nÄ±n MI6'nÄ±n en iyi en tehlikeli ajanlarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye geldi

TÃ¼rkiye'de son dÃ¶nemde yaÅŸananlarÄ± konu alan bu yazÄ± internette ve sosyal medyada rekor kÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte o Ã§arpÄ±cÄ± yazÄ± ve iÃ§eriÄŸinin tam metni.
Alevi kardeÅŸlerimizi ve Kürt kardeÅŸlerimizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için mahalleleri her an basÄ±labilir. BaÅŸÄ± açÄ±k, özellikle dekolteli kadÄ±nlara, kÄ±zlara saldÄ±racaklar. Kendilerine dinci süsü verecekler. Darbeye de Ak Partiye'de karÅŸÄ±yÄ±m diyenlere dikkat edin.
ASÄ°METRÄ°K REFLEKS GÖSTERECEKLER.
Maalesef darbenin devamÄ± her an baÅŸlayabilir. Bunlar en tehlikeli, ülkemizde saklanan hücrelerin halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için kullanacaklarÄ± argüman olacak.Darbe ErdoÄŸan tiyatrosu, kurgusudur diyenler bunun altyapÄ±sÄ±na baÅŸladÄ± bile.
Atatürk'e saldÄ±rÄ±lar olacak
Küfredecekler
Heykelleri parçalanacak
AyrÄ±msÄ±z ibadet yerleri zarar görecek.
Cami, cemevi, kilise, sinagog fark etmeyecek.
Önce PKK'yÄ± saldÄ±rtacaklar
Sonra da Kürtler hedef alÄ±nacak
10 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z da ölse umurlarÄ±nda bile deÄŸil.
Her ÅŸey Türkiye'yi ele geçirmek için.
100 bin kiÅŸi görevden alÄ±ndÄ±
CIA çÄ±ldÄ±rmÄ±ÅŸ durumda
Bunu asla kabul etmez.
Darbeye hepimiz
istisnasÄ±z hepimiz karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k.
Ama sokakta
Ama konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda
ama sosyal medyada
ama yazÄ±larÄ±mÄ±zda
Ä°stisnasÄ±z hepimiz.
Atatürkçüsü
ErdoÄŸancÄ±sÄ±,
Sünnisi
Alevisi,
Laiki
DindarÄ±,
SaÄŸcÄ±sÄ±
Solcucu
herkes ama herkes karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.
Buna saldÄ±racaklar
Çok uzun bir aradan sonra gerçekleÅŸen
bu birliÄŸimize saldÄ±racaklar.
YAPMAMIZ GEREKEN
Bugünlerde,
Kimse kimsenin yaÅŸam biçimi hakkÄ±nda en ufak bir yorum
dahi yapmasÄ±n.
Yapan hangi görüÅŸtte ve inançta olursa olsun
VATAN HAÄ°NÄ°DÄ°R:
Atatürk’ü ilahlaÅŸtÄ±ran,
Muhafazakarlar hakkÄ±nda konuÅŸanlar
provokatörün en kötüsüdür.
Sünni Alevi kardeÅŸliÄŸine zarar getirtmeyin.,
Bu konuda yorum yapanÄ± bile dÄ±ÅŸlayÄ±n.
Türk Kürt kardeÅŸliÄŸine dokundurtmayÄ±n.
KÄ±z alÄ±p vermiÅŸiz
Akraba olmuÅŸuz
Bunu unutmayÄ±n
Türk Kürdü
Kürt Türkü korusun
Evini, iÅŸyerini, karÄ±sÄ±na kÄ±zÄ±na, kardeÅŸine bacÄ±sÄ±na
Birbirimize sahip çÄ±kalÄ±m.
BUGÜNLERDE BÄ°RLÄ°K OLAMAZSAK
ÜLKEYÄ° ELE GEÇÄ°RENLER Ä°ÇÄ°N
Sünni olmuÅŸsunuz
Alevi olmuÅŸsunuz
Ak Partili imiÅŸsiniz
CHP'li imiÅŸsiniz
MHP'liymiÅŸsiniz
HDP'liymiÅŸsiniz
Atatürkçü laikmiÅŸsiniz
Koyu dindar muhafazakarmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z
SolcuymuÅŸsunuz
SaÄŸcÄ±ymÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z
KapitalistmiÅŸsiniz
LiberalmiÅŸsiniz
Komünist veya sosyalistmiÅŸsiniz
HÄ°Ç AMA HÄ°Ç FARK ETMEYECEK
ONLAR Ä°ÇÄ°N BU VATANIN EVLADI OLMANIZ YETERLÄ°
BU VATANIN EVLADI Ä°SENÄ°Z
NE OLURSANIZ OLUN YA
ÖLECEK
YA DA SÜRÜNGENLER GÄ°BÄ°
ESÄ°R YAÅžAYACAK
EN KISA ZAMANDA BÄ°RLÄ°K OLMALIYIZ
EN KISA ZAMANDA BERABER OLMALIYIZ
EN KISA ZAMANDA BARIÅžMALIYIZ
BARIÅžMALIYIZ
BARIÅžMALIYIZ
BARIÅžMALIYIZ
VE MAALESEF UZUN BÄ°R SÜRE
UYUMAMALIYIZ
UYUMA TÜRKÄ°YE
UYURSAN ÖLÜRSÜN
HEM UYANIK KAL
HEM UYANIK OL ... BILMEMIZ DÜÅžÜNMEMIZ GEREKEN BÜTÜN BU SALDIRALARIN ALTINDA BÄ°ZÄ° VATANSIZ BIRAKMAK VAR. ESÄ°R ETMEK VAR SÄ°YONÄ°ZME YAHUDÄ°LERE KÖLE ETMEK VAR. MÄ°LLET OLARAK BÄ°RLÄ°K BERABERLIK Ä°ÇÄ°NDE OLURSAK BÄ°R BINANIN TEMEL TAÅžLARI GÄ°BÄ° OLURSAK BÄ°ZÄ° KÄ°MSE YIKAMAZ..
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Hükümet devlette halen liyakat, ehliyet, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde bir kadrolaÅŸma yapmaya baÅŸlamalÄ±, yandaÅŸ ve tetikçi gibi davranan sendika, STK ve medyasÄ±yla kamuoyunu kandÄ±rmaktan ve devleti baÅŸka gruplarÄ±n paralel yapÄ±lanmasÄ±na teslim etmekten vazgeçmelidir.