Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 07:51

Antalya'da bir ilk yaÅŸandÄ± okullar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan tatil edildi

alanya

Alanyaâ€™nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde Toros DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n eteklerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugÃ¼n eÄŸitime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. TÄ±rlar Mahallesi’nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okulda mahsur kalan öÄŸrenciler, belediye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler yolun açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iÅŸ makineleriyle yollarÄ± açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar tatili

23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkisini devam ettiren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ de bazÄ± illerde okullar tatil edildi


Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.


Fatih Portakal'dan flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli aÃ§Ä±klamasÄ±

SÄ±kÃ§a hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren Fox TV sunucusu Fatih Portakal, bugÃ¼n trafiÄŸe aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neliyle ilgili sosyal medya hesabÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler yazdÄ±.