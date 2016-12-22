Antalya'da bir ilk yaÅŸandÄ± okullar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan tatil edildi

Alanyaâ€™nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde Toros DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n eteklerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bugÃ¼n eÄŸitime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. TÄ±rlar Mahallesi’nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okulda mahsur kalan öÄŸrenciler, belediye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler yolun açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iÅŸ makineleriyle yollarÄ± açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarÄ±ldÄ±.