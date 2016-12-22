Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 07:59

Pasaport ehliyet kimlik 1 Ocak'tan itibaren zamlanacak

pasaport

2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren Pasaport, ehliyet (sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi), nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, noter kaÄŸÄ±dÄ±, aile cÃ¼zdanÄ±na zam gelecek

Resmi Gazete’nin dünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan tebliÄŸ ile pasaportlar için alÄ±nan deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli yeni yÄ±lda yüzde 7.4 zamlanarak 87.5 liradan 94 lira olacak. DiÄŸer deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedelleri ise ÅŸöyle oldu: 

Sürücü belgesi, sürücü çalÄ±ÅŸma karnesi, motorlu araç tescil belgesi, iÅŸ makinesi tescil belgesi yüzde 7.83 artÄ±ÅŸla 117’ÅŸer liraya çÄ±ktÄ±.Nüfus cüzdanlarÄ±ndan alÄ±nan deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli yüzde 12.5 artÄ±ÅŸla 8 liradan 9 liraya yükseldi. Ancak yeni doÄŸan bebeÄŸini ‘kanuni bildirim süresi’ dÄ±ÅŸÄ±nda nüfusa kaydettirenler için bu bedel 16 lira olarak belirlendi.Aile cüzdanlarÄ±ndan alÄ±nan deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli yüzde 7.5 artÄ±ÅŸla 80 liradan 86 liraya yükseldi.Noter kaÄŸÄ±dÄ± ve beyanname bedeli yüzde 8 artÄ±ÅŸla 8.8 liradan 9.5 liraya; protesto, vekaletname, re’sen senet bedeli yüzde 7.9 artÄ±ÅŸla 17.6 liradan 19 liraya çÄ±ktÄ±.

TebliÄŸ ile nüfus cüzdanÄ± deÄŸiÅŸtirme bedeli de 16 lira olarak belirlendi. KayÄ±p nedeniyle kimlik çÄ±karÄ±lmasÄ± halinde alÄ±nacak deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli ise 32 lira oldu. 

Mavi kart bedeli 8 liradan 8.5 liraya yükseldi.YabancÄ± çalÄ±ÅŸma izin belgelerinden alÄ±nan deÄŸerli kaÄŸÄ±t bedeli de 63 lira oldu.

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