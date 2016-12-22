Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polisin ailesiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n AydÄ±n'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ailesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganÄ±n annesi Hamidiye ve babasÄ± Esrafil AltÄ±ntaÅŸ, üvey ablasÄ± Seher Ö, dayÄ±larÄ± Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin AydÄ±n Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesindeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

ZanlÄ±lar, ifadelerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla salÄ±verildi.Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 AralÄ±k'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürmesinin ardÄ±ndan ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.