Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 08:14

FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili FETÃ–'ye ait izler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

fenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ saldÄ±rÄ±

FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma devam ederken FETÃ– izleri bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe uyandÄ±rdÄ±

Habertürk gazetesinin haberine göre, Trabzon’un Sürmene ilçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturmada önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.ILANinRead invented by Teads15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi emniyet müdürlüÄŸündeki silah deposunun anahtarÄ±nÄ± sakladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen FethullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) ÅŸüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldÄ±rÄ± yapÄ±lan noktanÄ±n 50 metre uzaÄŸÄ±nda nöbetçi olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.AyrÄ±ca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcÄ± ve hâkimin FETÖ ÅŸüphelisi olmasÄ± nedeniyle soruÅŸturma bu yönde derinleÅŸtirildi.Fenerbahçe otobüsüne av tüfeÄŸi ile yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bölgede görevli olan bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., Ä°lçe Emniyet Müdürü Lütfi Ä°., Ä°lçe Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet E., dosyaya bakan SavcÄ± Sait S., Hâkim Ä°sa K. ve soruÅŸturmayÄ± yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdai O. hakkÄ±nda FETÖ üyesi olduÄŸu iddiasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Tutuklu hâkim ve savcÄ± meslekten ihraç edilmiÅŸti. Biri firarda 7’si tutuklu 8 kiÅŸi hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.1 kiÅŸi yaralandÄ± 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±Rize deplasmanÄ± dönüÅŸünde Trabzon’un Sürmene ilçesi BalÄ±klÄ± Mahallesi’nde Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti.SaldÄ±rÄ±da otobüs sürücüsü Ufuk KÄ±ran yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Polisin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon çerçevesinde olay yerine yakÄ±n dere yataÄŸÄ±nda bir av tüfeÄŸi bulunurken, olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Emre A. ve Nihat S. isimli 2 akraba gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Cinayet Büro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan sorgulamanÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Emre A. ve Nihat S., tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.SoruÅŸturma çerçevesinde, otobüs içinde bulunanlarÄ±n isimlerinin tespit edilerek ifadelerinin alÄ±nmasÄ± istenmiÅŸti.

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