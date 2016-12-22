HDP'li BaÅŸkan Ä°brahim Binici tutuklandÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda HDP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± dahil 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Binici'nin de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸi adliyeye getirildi. Åžüphelilerden OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±'nÄ±n (DÄ°HA) eski Ankara sorumlusu Kenan KÄ±rkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ramazan Güney yapÄ±lan sorgulamalarÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Cumhuriyet savcÄ±larÄ±, 4 kiÅŸiyi tutuklanmalarÄ± istemiyle Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na 4 ÅŸüpheli "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapmak" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi doÄŸrultusunda serbest bÄ±rakÄ±lan 4 kiÅŸi hakkÄ±nda, haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasÄ± zorunluluÄŸu getirildi.