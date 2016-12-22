Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 08:17

HDP'li BaÅŸkan Ä°brahim Binici tutuklandÄ±

Ä°brahim Binici

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda HDP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± dahil 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Binici'nin de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 8 kiÅŸi adliyeye getirildi. Åžüphelilerden OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±'nÄ±n (DÄ°HA) eski Ankara sorumlusu Kenan KÄ±rkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ramazan Güney yapÄ±lan sorgulamalarÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Cumhuriyet savcÄ±larÄ±, 4 kiÅŸiyi tutuklanmalarÄ± istemiyle Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na 4 ÅŸüpheli "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapmak" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi doÄŸrultusunda serbest bÄ±rakÄ±lan 4 kiÅŸi hakkÄ±nda, haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasÄ± zorunluluÄŸu getirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar tatili

23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkisini devam ettiren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ de bazÄ± illerde okullar tatil edildi


Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.


Fatih Portakal'dan flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli aÃ§Ä±klamasÄ±

SÄ±kÃ§a hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren Fox TV sunucusu Fatih Portakal, bugÃ¼n trafiÄŸe aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neliyle ilgili sosyal medya hesabÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler yazdÄ±.