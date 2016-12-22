Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 08:20

SuikastÃ§Ä± polisin evinden Ã§Ä±kan not gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rus elÃ§i Karlovâ€™u Ã¶ldÃ¼ren polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ arkasÄ±nda meÄŸer not bÄ±rakmÄ±ÅŸ

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Karlov'un katili Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, arkasÄ±nda bir not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Tamamen dikkatleri baÅŸka yöne çevirme amaçlÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen notta, AydÄ±n doÄŸumlu AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Arap aksanÄ± ile "Allahu Akbar" diye yazmasÄ± çeliÅŸkili bulundu. Eylemin "Allah'Ä±n kelamÄ±nÄ± yükseltmek" amaçlÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan notta, Ä°slama karÅŸÄ± açÄ±lan en vahÅŸi HaçlÄ± savaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedildi. Notta, "ABD ve Rusya'nÄ±n sonu yakÄ±ndÄ±r. ArtÄ±k kÄ±yam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksÄ±nÄ±z" denildi.

SaldÄ±rganÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evde yapÄ±lan evde mizansen notla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Arap asÄ±llÄ± bir yazarÄ±n kitabÄ± ve not dÄ±ÅŸÄ±nda ciddi bir bulguya rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldÄ±rganÄ±n radikalleÅŸmesinin mümkün olmayacaÄŸÄ±, bunun ancak saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki güçleri gizlemek amaçlÄ± kurgulanarak evde bulundurulduÄŸu üzerinde duruluyor.

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Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.


Fatih Portakal'dan flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli aÃ§Ä±klamasÄ±

SÄ±kÃ§a hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren Fox TV sunucusu Fatih Portakal, bugÃ¼n trafiÄŸe aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neliyle ilgili sosyal medya hesabÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler yazdÄ±.


TerÃ¶ristler otomobillerini bombalÄ± araca, kendilerini canlÄ± bombaya bÃ¶yle Ã§eviriyormuÅŸ

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'li terÃ¶ristlerin yÃ¼zlerce araca zÄ±rh takÄ±p bombalÄ± araÃ§ haline getirdiÄŸi ve terÃ¶ristlerin Ã§oÄŸunun canlÄ± bomba yeleÄŸi giydiÄŸini belirtti.