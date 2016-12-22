Avrasya TÃ¼neli bu sabah trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Avrasya TÃ¼neli, bu sabah 07.00'da araÃ§ trafiÄŸine aÃ§Ä±ldÄ±.

Asya ve Avrupa'yÄ± deniz tabanÄ±ndan karayoluyla birleÅŸtiren tarihi proje Avrasya Tüneli, sabah 07.00'dan itibaren araç trafiÄŸine açÄ±ldÄ±.Asya ve Avrupa yakalarÄ±nÄ± deniz altÄ±ndan karayolu ile ilk defa baÄŸlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin (Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Karayolu Tüp GeçiÅŸi Projesi) açÄ±lÄ±ÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve devlet erkanÄ±ndan çok sayÄ±da ismin katÄ±lÄ±mÄ±yla SalÄ± günü gerçekleÅŸti.

HÄ°ZMETE GÄ°RÄ°ÅžÄ° ERTELENDÄ°

Tören kapsamÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmalarda UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin ÇarÅŸamba günü öÄŸleden sonra hizmet vermeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Ancak, tören için kurulan ekipmanlarÄ±n sökülmesinin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle Avrasya Tüneli'nin trafiÄŸe açÄ±lÄ±ÅŸÄ± bugüne ertelendi.

Ä°LK GEÇÄ°Åž 07.00 Ä°TÄ°BARÄ°YLE BAÅžLADI

Ä°ki kÄ±tayÄ± deniz altÄ±ndan karayolu ile birbirine baÄŸlayan tünel bugün saat 07.00 itibariyle vatandaÅŸlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na açÄ±ldÄ±.