Avrasya TÃ¼neli Anadolu yakasÄ±ndaki otelleri memnun edecek

Ä°stanbul'un iki yakasÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan Avrasya TÃ¼neli, GÃ¶ztepe-KazlÄ±Ã§eÅŸme arasÄ± 15 dakikaya indi. Proje, Anadolu yakasÄ±ndaki otelleri memnun edeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Ä°stanbul'un iki yakasÄ± beÅŸinci kez 'Avrasya Tüneli' ile bir araya geldi. Türkiye'nin en önemli ulaÅŸÄ±m projelerinden biri olan 'Avrasya Tüneli' bu sabah 07.00'den itibaren hizmete açÄ±ldÄ±. 1.2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla hayata geçirilen tünel ile Ä°stanbul'un en yoÄŸun trafiÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgelerden biri olan Göztepe-KazlÄ±çeÅŸme arasÄ± 15 dakikaya indi. Proje ile trafiÄŸin büyük oranda rahatlamasÄ± beklenirken, 1 yÄ±lda 160 milyon liralÄ±k yakÄ±t tasarrufuna katkÄ±da bulunacaÄŸÄ± ifade edildi.

ANADOLU YAKASINDAKÄ° OTELLERDE AYRI HEYECAN

Ancak tüm bunlarÄ±n yanÄ±nda Anadolu yakasÄ±nda bulunan otellerde de ayrÄ± bir heyecan yaÅŸanÄ±yor.Genellikle iÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± seyahat edenleri aÄŸÄ±rlayan Anadolu yakasÄ± otelleri, artÄ±k Ä°stanbul'a gezmeye gelen turistleri de daha fazla aÄŸÄ±rlayabileceklerini dile getiriyor. Avrasya Tüneli ile artÄ±k tarihi yarÄ±mada ve Taksim gibi turistik bölgelere yarÄ±m saat gibi bir sürede Anadolu yakasÄ±ndan ulaÅŸÄ±labileceÄŸini söyleyen Anadolu yakasÄ±ndaki otel yöneticileri, projenin tam anlamÄ±yla devreye girmesiyle birlikte Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±ndaki otellerin doluluk oranÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söyledi.

SIRADA FÄ°NANS MERKEZÄ° DE VAR

Anadolu yakasÄ±nÄ±n birkaç yÄ±lda daha fazla önem kazanacaÄŸÄ±na dikkat çeken otel yöneticileri ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Anadolu yakasÄ± Avrasya projesini dört gözle bekliyordu. Sonunda tamamlandÄ±. Åžimdi sÄ±rada AtaÅŸehir'de yapÄ±mÄ± devam eden 'Ä°stanbul UluslararasÄ± Finans Merkezi' inÅŸaatÄ± var. BurasÄ± da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda bölgeye olan talep bir hayli artacak. AyrÄ±ca Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'na inen uçak sayÄ±sÄ± da her geçen gün artÄ±yor. UlaÅŸÄ±m konusundaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n da çözülmesiyle birlikte Anadolu yakasÄ±na yapÄ±lan otel yatÄ±rÄ±mlarÄ± artacaktÄ±r."

"ANADOLU YAKASI YABANCILARIN GÖZÜNDE ÇOK DAHA GÜVENLÄ°"

Taksim ve Sultanahmet'teki otellerin doluluklarÄ±nÄ±n güvenlik sebebiyle bir hayli düÅŸtüÄŸüne dikkat çeken Wyndham Grand Ä°stanbul KalamÄ±ÅŸ Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan, "Anadolu yakasÄ± yabancÄ±larÄ±n gözünde çok daha güvenli olarak görülüyor. Biz doluluklarda çok dramatik düÅŸüÅŸler yaÅŸamadÄ±k. Avrupa yakasÄ±nda kapatmak zorunda kalan oteller oldu. Otelimizin müÅŸterilerinin yüzde 65 yabancÄ±. Daha sakin bir ortam olduÄŸu için bizi tercih ediyorlar. BaÄŸdat Caddesi gibi de bir yer var. Tüm bunlarÄ±n yanÄ±na ÅŸimdi de Avrasya Tüneli eklendi. ArtÄ±k Atatürk HavalimanÄ±'ndan çÄ±kan yarÄ±m saat içinde Anadolu yakasÄ±na ulaÅŸabilecek. Atatürk HavalimanÄ± taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra da yeni yollar sayesinde rahatlÄ±kla bölgemize ulaÅŸÄ±labilecek. Åžimdiden pazarlama faaliyetlerimizde ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda Avrasya Tüneli'ni anlatmaya baÅŸladÄ±k. ArtÄ±k Anadolu yakasÄ±nda kalÄ±p karÅŸÄ±ya gezmeye gidecekler" ifadelerini kullandÄ±.

YILDIZLI OTEL SAYISI 20'YE ULAÅžTI

Türkiye Otelciler BirliÄŸi'nin (TÜROB) verilerine göre, Ä°stanbul'da 74'ü Avrupa, 20'si Anadolu yakasÄ±nda olmak üzere toplam 94 adet 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel bulunuyor. Anadolu yakasÄ±nda 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel sayÄ±sÄ± 12'ye ulaÅŸÄ±rken, 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± ise 16 otel bulunuyor. Ä°stanbul'da 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oteller aÄŸÄ±rlÄ±kta olarak ÅžiÅŸli ve BeÅŸiktaÅŸ'ta yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. 4 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel yoÄŸunluÄŸu Fatih ve BeyoÄŸlu'nda, 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± oteller ise Tarihi YarÄ±mada'da yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Tünelin devreye girmesiyle Anadolu yakasÄ±ndaki 4 ve 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± otellerin de olumlu etkileneceÄŸi belirtiliyor. 56 otelle en fazla 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel ise Fatih'de bulunuyor. Fatih'i 15 otel ile BeyoÄŸlu takip ederken, bunlarÄ±n arkasÄ±ndan 12 otelle ÅžiÅŸli geliyor.

EVLER DE ETKÄ°LENDÄ°! KÄ°RALARDA YÜZDE 40'LIK ARTIÅž

Avrasya'nÄ±n diÄŸer bir etkisi de konut fiyatlarÄ±nda oldu. TSKB Gayrimenkul DeÄŸerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Avrasya Tüneli projesinden etkilenen bölgeler Asya yakasÄ±nda D-100 karayolunun Göztepe-Harem arasÄ±nda kalan kÄ±smÄ±nÄ±n etrafÄ±nda konumlu, Üsküdar'a baÄŸlÄ± AcÄ±badem, KoÅŸuyolu ve Ünalan ile KadÄ±köy'e baÄŸlÄ± HasanpaÅŸa ve Merdivenköy mahalleleri, Avrupa yakasÄ±nda ise Fatih ilçesine baÄŸlÄ± Cankurtaran, YenikapÄ± ve Yedikule mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin sahil kesimi" dedi. Son bir yÄ±llÄ±k dönemde, projenin tamamlanmasÄ±na az bir süre kalmasÄ±nÄ±n da etkisiyle, proje güzergahÄ±ndaki bölgelerde yer alan konut fiyatlarÄ±nda ve kira deÄŸerlerinde yüzde 40'lara varan oranlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Maya, ortalama artÄ±ÅŸÄ±n ise yüzde 30 civarÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

GECELEME SAYILARI ARTACAK

Avrasya Tüneli'nin, Ä°stanbul'un merkezi sayÄ±lan Taksim'e ve seyahat amaçlÄ± gelen turistlerin odak noktasÄ± olan Tarihi YarÄ±mada'ya Anadolu yakasÄ±ndan ulaÅŸÄ±mÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 dakikalara indirdiÄŸine dikkat çeken Hilton Ä°stanbul KozyataÄŸÄ± Genel Müdür Vekili Burak Ektiren, bu sayede Anadolu yakasÄ±ndaki otellerde geceleme sayÄ±sÄ±nÄ± artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Burak Ektiren ÅŸunlarÄ± söyledi: "Atatürk HavalimanÄ± ile aramÄ±zdaki mesafenin de bu tünelle önemli ölçüde yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüzde bu havalimanÄ±na inen yolcular, konaklama tercihlerinde Avrupa yakasÄ± ile birlikte Anadolu yakasÄ±nÄ± da deÄŸerlendirecektir. Hilton Ä°stanbul KozyataÄŸÄ±'nÄ±n Göztepe giriÅŸine 5 dakika mesafede olmasÄ± sebebiyle, Anadolu yakasÄ±ndaki en avantajlÄ± konuma sahip olduÄŸunu da söyleyebilirim."

MÄ°SAFÄ°R PROFÄ°LÄ° GENÄ°ÅžLEYECEK

Tünelin Anadolu yakasÄ± otelleri için çok deÄŸerli bir hizmet olduÄŸuna deÄŸinen Sheraton Grand Ä°stanbul AtaÅŸehir Genel Müdürü Soner Metin, tünel ile AtaÅŸehir'de bulunan otel misafirlerinin iki havaalanÄ±na da kÄ±sa zamanda ulaÅŸabileceÄŸini söyledi. ArtÄ±k Atatürk HavalimanÄ±'ndan gelen yolcularÄ±n da Ä°stanbul ve köprü trafiÄŸine takÄ±lmadan rahatlÄ±kla Anadolu yakasÄ±na geçiÅŸ yapabileceÄŸini kaydeden Metin, "Ä°ÅŸ odaklÄ± bir bölgedeyiz, otelimizin misafir profilini aÄŸÄ±rlÄ±kla iÅŸ için seyahat eden iÅŸadamlarÄ± oluÅŸturuyor. Ancak Avrasya tüneli otelimizin misafir profilini geniÅŸletecek, yalnÄ±zca iÅŸ amaçlÄ± deÄŸil seyahat amaçlÄ± Ä°stanbul'a gelen yerli ve yabancÄ± konuklarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± ve doluluklarÄ±mÄ±zÄ± da artÄ±racaktÄ±r. Asya ile Avrupa arasÄ±nda oluÅŸan bu hÄ±zlÄ± ve doÄŸrudan ulaÅŸÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± bizi ve tüm Anadolu yakasÄ± otellerini olumlu yönde etkileyecektir" dedi.