Van cezaevine kurulan 400 gÃ¼neÅŸ paneliyle 840 bin lira tasarruf edilecek

Van'da 3 bin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n bulduÄŸu cezaevine 400 gÃ¼neÅŸ paneli kurularak, yÄ±llÄ±k 840 bin lira tasarruf edileceÄŸi ve 145 ton karbondioksit salÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n engelleneceÄŸi sÃ¶ylendi.

Van'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduÄŸu cezaevi kampüsüne 400 güneÅŸ paneli kuruldu. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi beklenen panellerden yÄ±llÄ±k 840 bin lira tasarruf saÄŸlanmasÄ± planlanÄ±yor. AyrÄ±ca bu sayede doÄŸaya da 145 ton karbondioksit salÄ±nÄ±mÄ± engellenecek. Van AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, bunun örnek bir proje olduÄŸunu söyledi.

2 YIL ÖNCE KURULDU, TEKNÄ°K NEDENLERDEN DOLAYI FAALÄ°YETE GEÇMEDÄ°

Türkiye'nin en fazla güneÅŸ enerjisi potansiyeline sahip illeri arasÄ±nda gösterilen Van'Ä±n, Cezaevi kampusüne 2 yÄ±l önce 400 güneÅŸ paneli kuruldu. YaklaÅŸÄ±k 912 metrekare alana kurulan güneÅŸ panelleri teknik nedenlerle henüz faaliyete geçmedi. GüneÅŸ panellerinin faaliyete geçmesiyle, yaklaÅŸÄ±k 3 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduÄŸu ErciÅŸ Yolu'ndaki F Tipi, T tipi ve açÄ±k cezaevindeki kampüsün sÄ±cak su ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanacak. Karasal iklimin en sert yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± illerden biri olan Van'da aynÄ± zamanda güneÅŸ kollektörleri sayesinde doÄŸaya 145 ton karbondioksit salÄ±mÄ± da engellenmiÅŸ olacak. Kurulan güneÅŸ panelleri cezaevindeki mahkumlarÄ±n toplam sÄ±cak su ihiyacÄ±nÄ± yaz döneminde ilave herhangi bir enerji kaynaÄŸÄ±na ihtiyaç olmadan karÅŸÄ±layacak, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ise ön Ä±sÄ±tmasÄ±nÄ± yapacak.

'TÜRKÄ°YE'NÄ°N EN ÇOK GÜNEÅž ALAN YERLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°''

Van AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, Van'Ä±n güneÅŸ kenti olduÄŸunu belirterek ÅŸöyle dedi: "Türkiye'nin en çok güneÅŸ alan yerlerinden biri de Van'dÄ±r. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Tevkif Evleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da Van'a uygun böyle bir proje yapÄ±ldÄ±. Bu projeyle birlikte 840 bin lira tasarruf saÄŸlanacak. AyrÄ±ca çevre kirliliÄŸini önleme açÄ±sÄ±ndan da önemli bir proje. Bu sayede doÄŸaya da 145 ton karbondioksit salÄ±mÄ± engellenecek. Bu proje örnek bir projedir."