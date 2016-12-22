Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 12:48

UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda


UÅŸak Ãœniversitesi yÃ¶netimi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik 9 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonla UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri bu sabah, UÅŸak Üniversitesi yönetimi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik 9 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyonda UÅŸak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Doç. Dr. Nurullah ÅžanlÄ±, Yrd. Doç. Dr. Aykut YÄ±lmaz’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir kiÅŸinin de arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžüpheliler UÅŸak Devlet Hastanesi’nde yapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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