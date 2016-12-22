Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar yaralÄ± askerleri ziyaret etti

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda yaralanan askerleri gÃ¶rmek iÃ§in Kilis'e gitti.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi’ne gelere, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hulusi Akar’a Kilis Valisi Ä°smail ÇataklÄ±’da eÅŸlik etti. Gizlice Kilis’teki hastaneleri ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep’teki, hastanelerdeki yaralÄ± askerleri de ziyaret ettiÄŸi öÄŸrenildi.