Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 13:21

Gaziantepspor kafilesi yolda mahsur kaldÄ±

gaziantepspor

BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±na gidecek olan Gaziantepspor kafilesini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolsa mahsur kaldÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda 24 AralÄ±k Cumartesi günü BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olacak Gaziantepspor, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle hava yolunu kullanamayÄ±nca, Ä°stanbul'a gitmek üzere çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle yola erken çÄ±kma kararÄ± alan Gaziantep ekibi, Ä°stanbul'a gitmek için öncelikle Gaziantep HavalimanÄ±'nÄ± tercih etti. Ancak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiÄŸini öÄŸrenen kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, kara yoluyla Adana'ya, ÅžakirpaÅŸa HavalimanÄ±'nÄ± kullanarak da Ä°stanbul'a gitmeyi planladÄ±.GaziantepsporlularÄ± taÅŸÄ±yan otobüsün kar nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± TAG Otoyolu'nda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°çerisinde futbolcularla teknik heyetin bulunduÄŸu otobüsün, KarayollarÄ± Bölge MüdürlüÄŸü ve Gaziantep BüyükÅŸehir Belediyesince gerçekleÅŸtirilen karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yola devam etmesi bekleniyor.

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