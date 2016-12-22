23 yÄ±l sonra Antalya'da bir ilk yaÅŸandÄ±

Turizm cenneti Antalya'ya 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez kar yaÄŸdÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 3 dereceye düÅŸtüÄŸü Antalya’da kent merkezine 8- 10 kilometre uzaklÄ±ktaki Kepez Ä°lçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan Kepezüstü mevkiine kar yaÄŸdÄ±. Kentin Burdur tarafÄ±ndaki giriÅŸinde yer alan ’Antalya’ tabelasÄ±nÄ±n olduÄŸu bölge, Kepez Kent OrmanÄ± ve Macera ParkÄ± karla kaplandÄ±.

Kepez’e komÅŸu DöÅŸemealtÄ± Ä°lçesi de karla kaplandÄ±. DüzlerçamÄ± ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanÄ±rken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaÅŸÄ±m, kar nedeniyle güçlükle saÄŸlanÄ±yor.

23 YIL SONRA Ä°LK KAR

Güne karla uyanan AntalyalÄ±lar ise bol bol özçekim yapÄ±p sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±nladÄ±. Karla tanÄ±ÅŸan çocuklar ise kardan adam yaparak vakit geçirdi. Kent merkezine bu yoÄŸunlukta kar en son 1993 yÄ±lÄ±nda yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖÄžRENCÄ°LER MAHSUR KALDI

Alanya’nÄ±n yüksek kesimlerinde Toros DaÄŸlarÄ±’nÄ±n eteklerindeki mahallelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Dün öÄŸle saatlerinde baÅŸlayan kar nedeniyle bölgede taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan Mahmutseydi Hamdullah Emin PaÅŸa Ä°lk ve Ortaokulu, GüzelbaÄŸ Ä°lk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz Ä°lk ve Ortaokulu, Dereköy Ä°lk ve Ortaokulu, TÄ±rÄ±lar Ä°lk ve Ortaokulu’nda bugün eÄŸitime 1 gün süreyle ara verildiÄŸi belirtildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. TÄ±rlar Mahallesi’nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okulda mahsur kalan öÄŸrenciler, belediye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler yolun açÄ±lmasÄ± sonrasÄ± servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iÅŸ makineleriyle yollarÄ± açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarÄ±ldÄ±.

ALACABEL’DE KAR KALINLIÄžI 15 SANTÄ°ME ULAÅžTI

Antalya’yÄ± Konya’ya baÄŸlayan Akseki-SeydiÅŸehir karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiliyor. Akseki-SeydiÅŸehir karayolunun 1825 metre rakÄ±mlÄ± Alacabel mevkisinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

Alacabel’de tipi ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle görüÅŸ mesafesi 3 metreye kadar düÅŸtü. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Akseki KavÅŸaÄŸÄ±’ndan itibaren zincirsiz araçlarÄ±n geçiÅŸine izin vermiyor. Yüksek tonajlÄ± araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. KarayollarÄ± Alacabel BakÄ±mevi ekipleri tuzlama yaparak, yolu açÄ±k tutmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

KIRSAL BÖLGEDE YOLLAR KAPANDI

Akseki’nin kuzey bölgesindeki Ceceler, KarakÄ±ÅŸla, Bademli, Kuyucak, Süleymaniye, DeÄŸirmenlik, Salihler, SusuzÅŸahap ve Günyaka mahallelerinin yollarÄ± kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan bu mahallelere servis araçlarÄ± gidemediÄŸi için öÄŸrenciler de okullarÄ±na gidemedi. Akseki Belediyesi’ne ait 6 iÅŸ makinesi yollarÄ± açmak için bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

4 Ä°LÇEDE OKULLAR TATÄ°L EDÄ°LDÄ°

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Korkuteli ve ElmalÄ± ilçelerinde de hayatÄ± olumsuz etkiledi. Korkuteli ve ElmalÄ±’da dün gece baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Ä°lçe merkezlerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Güne kar sürpriziyle baÅŸlayan vatandaÅŸlar, ev ve iÅŸyerlerinin önünde biriken karÄ± küredi. Sürücüler ise araçlarÄ±nÄ±n üstündeki karlarÄ± temizleyerek iÅŸe gitmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Kar ulaÅŸÄ±mÄ± da olumuz etkiledi. Korkuteli- Antalya ve ElmalÄ± yollarÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle trafiÄŸe kapandÄ±. KarayollarÄ± ve belediye ekipleri yollarÄ± açmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Kar nedeniyle ElmalÄ±, Ä°bradÄ± ve Korkuteli’nde ise eÄŸitime 1 gün süreyle ara verildi. GündoÄŸmuÅŸ’ta ise dün gece baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün dahil 2 gün süreyle tatil edildi.

TAHTALI ZÄ°RVESÄ°NDE 30 SANTÄ°M KAR

TahtalÄ± DaÄŸÄ±’na çÄ±kan yolun kar nedeniyle kapandÄ±ÄŸÄ±, zirvedeki kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 30 santimetreyi geçtiÄŸi belirtildi. Kemer’e baÄŸlÄ± Gedelme mevkii ile OvacÄ±k mevkii arasÄ±nda da kar nedeniyle yolun kapandÄ±ÄŸÄ±, KarayomllarÄ± ekiplerinin yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Yayla Kuzdere mevkiindeki yolun da kapalÄ± olduÄŸu, sonrasÄ±nda burada da çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.