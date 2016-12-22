Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 15:23

YÄ±lbaÅŸÄ± gÃ¼n kar yaÄŸacak mÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ kar yaÄŸacak mÄ± diye merak ediliyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±klarÄ± ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altÄ±nda seyrediyor. Gazete Habertürk'ten Aykut YÄ±lmaz'Ä±n haberine göre, YÄ±lbaÅŸÄ± için plan yapanlar, hava durumuna göre tatil yeri aramaya baÅŸladÄ±. Orta vadeli projeksiyonlara göre, yÄ±lbaÅŸÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. Yetkililer, “YÄ±lbaÅŸÄ±nda soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava kütlesinin 30-31 AralÄ±k gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamÄ±nda kar yaÄŸmasÄ± bekleniyor” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alÄ±nan bilgiye göre cuma günü yurdun iç ve batÄ± kesimlerinde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olmaya devam edecek. Ä°ç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur bekleniyor. Cumartesi günü yaÄŸÄ±ÅŸ alanÄ±nÄ± geniÅŸletiyor. Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Göller Yöresi ve Konya çevrelerinde, DoÄŸu Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde, DoÄŸu kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸlar yüksek ve iç kesimlerde kar, kÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ÅŸeklinde olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°hsan Kalkavan

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o fotoÄŸraflar iÃ§in oy kullandÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ±" oylamasÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "haber", "yaÅŸam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoÄŸraf iÃ§in oy kullandÄ±.

kar tatili

23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkisini devam ettiren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ de bazÄ± illerde okullar tatil edildi