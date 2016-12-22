Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 17:14

SuikastÃ§Ä±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ isimler Bylock kullanÄ±yormuÅŸ

Andrey Karlov

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Ã¶nemli bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n adÄ±na kayÄ±tlÄ± telefon hattÄ±nÄ±n HTS incelemesinde, saldÄ±rganÄ±n sÄ±klÄ±kla görüÅŸtüÄŸü 8 kiÅŸinin "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± tespit edildi.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, saldÄ±rganÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± derinleÅŸtirdi.

Bu kapsamda, soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±larÄ±n yönetiminde kurulan özel çalÄ±ÅŸma grubu, saldÄ±rgan adÄ±na kayÄ±tlÄ± telefon hattÄ±nÄ±n HTS incelemesini yaptÄ±. Ä°nceleme sonucu AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sÄ±klÄ±kla görüÅŸtüÄŸü kiÅŸiler belirlendi. BunlarÄ±n arasÄ±nda 8 "ByLock" kullancÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu tespit edildi.

Bu kiÅŸilerin, saldÄ±rgan ile aynÄ± ÅŸubede çalÄ±ÅŸan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK'lar ile emniyet teÅŸkilatÄ±ndan ihraç edilen bir baÅŸkomiser, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 5 polis memuru olduÄŸu, diÄŸer ÅŸahsÄ±n ise Denizli'de esnaflÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SaldÄ±rganÄ±n bu kiÅŸilerle hangi amaçla baÄŸlantÄ± kurduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Öte yandan, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, adÄ±na kayÄ±tlÄ± telefon hattÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefona iliÅŸkin inceleme de sürüyor.

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraç edilen polis arkadaÅŸÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bu arada, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraç edilen arkadaÅŸÄ± komiser A.K, Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara'ya getirilen A.K'nin cep telefonunda, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock bulunduÄŸu tespit edildi.

SaldÄ±rgan ile aynÄ± ÅŸubede çalÄ±ÅŸan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK'lar ile emniyet teÅŸkilatÄ±ndan ihraç edilen A.K'nin Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n gözaltÄ±ndaki ailesinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, A.K'nin yanÄ± sÄ±ra gözaltÄ±nda bulunan saldÄ±rganÄ±n ev arkadaÅŸlarÄ± Avukat S.Ö. ve Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru S.B'nin iÅŸlemlerinin sürdüÄŸünü bildirdi.

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