TSK El Bab'dan Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, sosyal medyadan yayÄ±lan "TSK El Bab'tan ayrÄ±lma faaliyetleri iÃ§inde olduÄŸu" iddialarÄ±na gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± diyerek cevap verdi.
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu' iddiasÄ± yalanlandÄ±.Askeri kaynaklar, bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarÄ±na itibar edilmemesi gerektiÄŸini bildirdi.