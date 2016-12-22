Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 18:39

TSK El Bab'dan Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, sosyal medyadan yayÄ±lan "TSK El Bab'tan ayrÄ±lma faaliyetleri iÃ§inde olduÄŸu" iddialarÄ±na gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± diyerek cevap verdi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu' iddiasÄ± yalanlandÄ±.Askeri kaynaklar, bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarÄ±na itibar edilmemesi gerektiÄŸini bildirdi.

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