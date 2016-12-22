TÃ¼rkiye'nin 130 yÄ±llÄ±k hayali 4 gÃ¼n sonra gerÃ§ek oluyor

26 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ilgaz TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "130 yÄ±llÄ±k hayal gerÃ§ek oluyor. Ilgaz tÃ¼nelleri hizmete giriyor" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nda alçak terör örgütü DEAÅž'Ä±n kahpe saldÄ±rÄ±sÄ±yla ÅŸehit düÅŸen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailelerinin acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz, milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. YaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz. AcÄ±mÄ±z büyük ama öfkemiz daha büyük. KararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bir o kadar büyük. Kim hangi alçak hangi alçak hesabÄ± yaparsa yapsÄ±n 79 milyonun kardeÅŸliÄŸini, birliÄŸini beraberliÄŸini bozamayacak. Åžu toplu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±mÄ±z da bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir göstergesidir" ifadelerini kullandÄ±.

"2023 HEDEFLERÄ°NE EMÄ°N ADIMLARLA"

Bu yÄ±l içerisinde Türkiye'nin dev eserlerinin hizmete alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bütün bunlar ÅŸunu gösteriyor, alçak terör örgütleri ÅŸer odaklarÄ± ne yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuÄŸundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandÄ±rÄ±yoruz. Bu yolda hiçbir engel tanÄ±mÄ±yoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±daki ihanet odaklarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±na zerre kadar itibar etmiyoruz. Asla pabuç bÄ±rakmÄ±yoruz. Terörün arzuladÄ±ÄŸÄ± ÅŸey, hayatÄ± yavaÅŸlatmak ve insanlarÄ±n moralini bozmak. Terörden korkmayacaÄŸÄ±z, terörü korkutacaÄŸÄ±z. Terörle mücadelede kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rarak devam ettireceÄŸiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye frene bassÄ±n, geri vitese taksÄ±n. HayÄ±r, hayata kasteden bu alçaklarÄ±n tuzaÄŸÄ±na düÅŸmeyeceÄŸiz. HayatÄ±n bütün alanlarÄ±nda emek ve deÄŸer üretmeye devam edeceÄŸiz. KalkÄ±nma, refah yolunda Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleÅŸtirme yolunda emin adÄ±mlarla yolculuÄŸumuzu sürdüreceÄŸiz" diye konuÅŸtu.AK Parti'nin iktidara geldiÄŸi günden bu yana verdiÄŸi hizmetler hakkÄ±nda bilgi veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kÄ±vranÄ±yordu, temelleri iki sefer üç sefer atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günleri artÄ±k unuttuk. Åžimdi yapÄ±lan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'ÅŸer 100'er toplu açÄ±lÄ±ÅŸlarla milletimizin hizmetine veriyoruz. 26'sÄ±nda Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacaÄŸÄ±z. 130 yÄ±llÄ±k hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. Ä°ki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yÄ±lda tamamladÄ±k. 3 bin metrelik Bolu DaÄŸÄ± tünelini 17 yÄ±lda tamamladÄ±k. 17 yÄ±lda 3 bin metre, 2,5 yÄ±lda 13 bin metre" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÄ°ZMET EDECEÄžÄ°Z"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°çeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da bizim moralimizi bozmaya çalÄ±ÅŸan ÅŸer odaklarÄ±na, terör örgütlerine karÅŸÄ± da kararlÄ± mücadelemizi sürdüreceÄŸiz" dedi.AK Parti hükümetlerinin geçtiÄŸimiz 14 yÄ±l içerisinde bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üçe katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, kaynak yönetimi ve insan yönetiminin önemine iÅŸaret etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Muhalefet partileri diyor ki ehliyetsiz kadrolar iÅŸbaÅŸÄ±na geçti, onun için bu iÅŸler baÅŸÄ±mÄ±za geliyor. Ben de onlara söylüyorum ki, VatandaÅŸ bize 3 KasÄ±m'da ehliyeti verdi. Ehliyeti vermedi, sadece direksiyona da oturttu. 2007'ye geldik, siz iyi iÅŸ yapÄ±yorsunuz B sÄ±nÄ±fÄ±ndan aÄŸÄ±r vasÄ±taya çevirdim, tekrar yola devam dedi. Yetmedi, daha fazla güveniyorum dedi, 2002 ve 2015'te güveninin artÄ±rarak ehliyetimizi de yeniledi. Onun için ehliyet kimdeyse direksiyon ondadÄ±r. Direksiyona da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± getirdi, onunla birlikte bu ekip 14 yÄ±ldÄ±r ülkemize hizmet ediyor. Ä°nÅŸallah daha güzel hizmetlerle, yeni anayasayla, koalisyon dönemlerini sona erdirerek ülkemizi büyütmeye canla baÅŸla çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, hizmet edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

"Ä°ÅžTE ECDADA LAYIK TORUNLAR"

Binlerce eserin 14 yÄ±l içinde açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AtamÄ±z Fatih Sultan gemileri Ä°stanbul'u fethederken karadan denize indirdi, onun torunlarÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ± trenleri ve arabalarÄ± denizin altÄ±ndan geçirdi. Ä°ÅŸte, ecdadÄ±na layÄ±k olan torunlar Türkiye'nin geleceÄŸi için gece-gündüz demeden, insanÄ±mÄ±zÄ±n yolunu ve gönlünü yapmaya gayret ediyor. Bu kararlÄ±lÄ±kla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. Öte yandan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda BakanlÄ±k bütçesine ayrÄ±lan ödeneÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik talebine iliÅŸkin, "Veysel Hoca para isteme benden, buz gibi soÄŸurum senden" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermesi salonda gülüÅŸmelere neden oldu.