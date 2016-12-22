16 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸu El Bab'ta son durum ne

TÃ¼rkiye'nin 24 AÄŸustos'tan bu yana Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dÃ¼n akÅŸam El Bab'ta dÃ¼zenlenen operasyonda 16 TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olurken, 93 DAEÅž'li de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Suriye'de sürdürülen ve dünden bu yana 16 askerin ÅŸehit olduÄŸu FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan havadan ve karadan yapÄ±lan müdahalelerde

TSK VE ÖSO, EL BAB'IN MERKEZÄ°NE Ä°LERLÄ°YOR

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n terör örgütlerinden temizlenmesi amacÄ±yla geçen 24 AÄŸustos günü baÅŸlatÄ±lan ve 121'inci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda TSK tarafÄ±ndan desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAÅž'Ä±n merkezi konumundaki El Bab'a ilerleyiÅŸi devam ediyor. Daha önce hastane olan ancak DEAÅž'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan son 2 yÄ±lda barÄ±nma ve mühimmat deposu olarak kullanÄ±lan Akil Tepesi'ndeki binanÄ±n etrafÄ±nÄ±n kuÅŸatÄ±lmasÄ±yla yoÄŸunlaÅŸan çatÄ±ÅŸmalar bugün de devam etti. ÇatÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda DEAÅž'lÄ± teröristlerin bomba yüklü araçlar ile saldÄ±rÄ±larÄ±nda dün sabahtan bu yana 16 asker ÅŸehit oldu, 30'u aÅŸkÄ±n asker de yaralandÄ±.

HAVADAN VE KARADAN YOÄžUN ATEÅž ALTINDA

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan bilgilendirmede dün akÅŸamdan bugün saat 15.00'e kadar yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda, muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olan Bab'Ä±n teröristlerden temizlenerek kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± için havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle ileri harekata devam edildiÄŸi belirtildi.

OPERASYONDA 160 DEAÅž TERÖRÄ°STÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Gün içerisinde çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda; 93 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi belirtilen bilgilendirmede söyle denildi:"Ä°ki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ve 5 muhalif ÅŸehit olmuÅŸ, 38 muhalif ise, yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir bombalÄ± araç imha edilmiÅŸtir. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 228 DEAÅž terör örgütü hedefi (barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±) ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab bölgesinde tespit edilen DEAÅž terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 BarÄ±nma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAÅž mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiÅŸ, 67 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Dünden itibaren toplam 160 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirildi."

Ä°NTÄ°HAR SALDIRILARI Ä°LE MÜCADELE EDÄ°LÄ°YOR

Suriye'de Rakka'nÄ±n ardÄ±ndan terör örgütü DEAÅž'Ä±n ikinci merkezi konumunda olan El Bab'Ä±n TSK tarafÄ±ndan desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçmesi için sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dünden bu yana yoÄŸun çaba gösteriliyor. El Bab çevresindeki birkaç bölgede yürütülen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda, Türk askerleri ile muhalif güçleri en çok zorlayan ise, yüzlerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar. Türk askerleri ile muhalifler, bir yandan hendeklerdeki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± etkisiz hale getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, diÄŸer yandan ise kar ve sisli havayÄ± fÄ±rsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

YÜZLERCE ZIRHLI ARAÇ VE CANLI BOMBA HAZIRLAMIÅžLAR

El Bab bölgesi Rakka ve Halep'e geçiÅŸ yolu olduÄŸu için terör örgütü DEAÅž adÄ±na kritik konumda. Teröristler özellikle hakim tepedeki eski hastane çevresine yoÄŸun yÄ±ÄŸÄ±nak yapmÄ±ÅŸtÄ±. Teröristler bu noktayÄ± kaybetmemek için cephane/mühimmat yÄ±ÄŸdÄ±klarÄ± alanda yoÄŸun çatÄ±ÅŸmaya girmiÅŸti.DEAÅž'lÄ± teröristlerin yüzlerce aracÄ± yanlarÄ±na zÄ±rh takarak bombalÄ± araç haline getirdiÄŸi belirtiliyor. CanlÄ± bomba yeleÄŸi giyen diÄŸer teröristler ise zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lara binip bombalÄ± araçlarÄ±n ardÄ±ndan mevzilere dalÄ±p kendilerini patlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

EL BAB'IN Ä°DARÄ° YAPISI

El Bab, Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸÄ±k 30 kilometre mesafede bulunuyor. Ä°ç savaÅŸ öncesinde yaklaÅŸÄ±k 70 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor. Türkçe adÄ± "KapÄ±" olan kasaba, sadece doÄŸu ile batÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavÅŸakta bulunuyor. KasabanÄ±n nüfusunun önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± Sünni Araplar oluÅŸturuyor. El Bab, KasÄ±m 2013'te IÅžÄ°D'in eline geçti. Kürt silahlÄ± oluÅŸumu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydoÄŸuda bulunan Menbic'i aldÄ±ktan sonra El Bab'a ilerlemeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ ancak bu plan daha sonra hayata geçirilmemiÅŸti.