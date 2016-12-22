TÃ¼rkler dÃ¼nya liderlerine MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle anlatacak

UluslararasÄ± Aktif SaygÄ± Ä°nisiyatifi'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayla MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendilerini aynÄ± zamanda Ä°slam'Ä± birinci aÄŸÄ±zdan anlattÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Flamanca ve Ä°spanyolca dillerinde hazÄ±rlanan "Biz MÃ¼slÃ¼manÄ±z" adlÄ± Ã¼Ã§ bin kitap, gelecek hafta dÃ¼nya liderlerine gÃ¶nderilecek.

Ä°ngilizce, FransÄ±zca, Flamanca ve Ä°spanyolca dillerinde hazÄ±rlanan "Biz MüslümanÄ±z" adlÄ± üç bin kitap, gelecek hafta adreslere gönderilecek."Ä°slam barÄ±ÅŸtÄ±r" mesajÄ± taÅŸÄ±yan kitaplar, aralarÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande'Ä±n da olduÄŸu 130 lidere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.Kitaplar ayrÄ±ca AB kurumlarÄ±nÄ±n yöneticileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, Brüksel'deki büyükelçiler ile medya ve önemli kurumlara da iletilecek.

LÄ°DERLERDEN YASAL ÖNLEM ALMALARI Ä°STENECEK

Kitaplarla gönderilecek mektuplarda, Ä°slam ve Müslümanlar aleyhine kasÄ±tlÄ± algÄ± üretenlere karÅŸÄ±, yetkililerin gerekli yasal önlemleri almasÄ± istenecek.UluslararasÄ± Aktif SaygÄ± Ä°nisiyatifi BaÅŸkanÄ± Tekin Deniz, "Ä°slamofobi'nin AvrupalÄ±larÄ±n gündeminde kalÄ±cÄ± yer edinmesi yönündeki plan hÄ±zla iÅŸliyor. IlÄ±mlÄ± ve çok kültürlü yaÅŸam tarzÄ±na sahip birçok kiÅŸinin de yapÄ±lan bu propagandalardan etkilendiÄŸini üzülerek gözlemliyoruz. O yüzden Belçika'daki çalÄ±ÅŸma örnek olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önem arz ediyor." dedi.