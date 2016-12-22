Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 20:01

Fatih Portakal'dan flaÅŸ Avrasya TÃ¼neli aÃ§Ä±klamasÄ±


SÄ±kÃ§a hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren Fox TV sunucusu Fatih Portakal, bugÃ¼n trafiÄŸe aÃ§Ä±lan Avrasya TÃ¼neliyle ilgili sosyal medya hesabÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler yazdÄ±.

Avrasya Tüneli, Ä°stanbul'un Avrupa ve Asya yakalarÄ±ndaki giriÅŸlerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± araç geçiÅŸleri için saat 07.00 itibarÄ±yla hizmete sunuldu.KazlÄ±çeÅŸme-Göztepe hattÄ±nda deniz yüzeyinin 106 metre derinliÄŸinde inÅŸa edilen tünel, Avrupa ve Asya yakalarÄ± arasÄ±nda 100 dakikaya varan ulaÅŸÄ±m süresini 15 dakikaya indiriyor. Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, tüneli ilk deneyen isimlerden oldu. Avrasya Tüneli'ne hayran kalan ünlü gazeteci, "Ä°stanbul için mucize" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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