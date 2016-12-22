TerÃ¶ristler otomobillerini bombalÄ± araca, kendilerini canlÄ± bombaya bÃ¶yle Ã§eviriyormuÅŸ

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'li terÃ¶ristlerin yÃ¼zlerce araca zÄ±rh takÄ±p bombalÄ± araÃ§ haline getirdiÄŸi ve terÃ¶ristlerin Ã§oÄŸunun canlÄ± bomba yeleÄŸi giydiÄŸini belirtti.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sürdürüldüÄŸü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAÅž üyelerinin onlarca bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± da askerlerin dikkati ile önlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayÄ±da teröristin, yanlarÄ±na zÄ±rh takÄ±p bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldÄ±rÄ± giriÅŸimleri önlendi. Bomba yüklü aracÄ±n peÅŸinden ilerleyen diÄŸer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazÄ±larÄ±nÄ±n ise üzerlerinde canlÄ± bomba yeleÄŸi bulunduÄŸu görüldü. Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlÄ± bomba olarak askerlerin bulunduÄŸu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladÄ±klarÄ± intihar eylemleri engellendi. Etkisiz hale getirilmelerinin ardÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± çekilen teröristlerin birçoÄŸunun üzerinde intihar yeleÄŸi olduÄŸu de görüldü.Türk askerleri bir yandan hendeklerdeki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± etkisiz hale getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, diÄŸer yandan ise kar ve sisli havayÄ± fÄ±rsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

BOMBALI ARAÇLAR TESPÄ°T EDÄ°LÄ°P VURULUYOR

BombalÄ± araçlar, keÅŸif vasÄ±talarÄ± ile tespit edilip savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n nokta operasyonlarÄ± ile vuruluyor. El Bab'Ä±n ele geçirilmesinin ardÄ±ndan Türk ordusunun desteÄŸindeki ÖSO unsurlarÄ±, Münbiç'e yürüyecek.