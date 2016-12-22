Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 20:01

TerÃ¶ristler otomobillerini bombalÄ± araca, kendilerini canlÄ± bombaya bÃ¶yle Ã§eviriyormuÅŸ


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'li terÃ¶ristlerin yÃ¼zlerce araca zÄ±rh takÄ±p bombalÄ± araÃ§ haline getirdiÄŸi ve terÃ¶ristlerin Ã§oÄŸunun canlÄ± bomba yeleÄŸi giydiÄŸini belirtti.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sürdürüldüÄŸü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAÅž üyelerinin onlarca bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± da askerlerin dikkati ile önlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayÄ±da teröristin, yanlarÄ±na zÄ±rh takÄ±p bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldÄ±rÄ± giriÅŸimleri önlendi. Bomba yüklü aracÄ±n peÅŸinden ilerleyen diÄŸer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazÄ±larÄ±nÄ±n ise üzerlerinde canlÄ± bomba yeleÄŸi bulunduÄŸu görüldü. Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlÄ± bomba olarak askerlerin bulunduÄŸu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladÄ±klarÄ± intihar eylemleri engellendi. Etkisiz hale getirilmelerinin ardÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± çekilen teröristlerin birçoÄŸunun üzerinde intihar yeleÄŸi olduÄŸu de görüldü.Türk askerleri bir yandan hendeklerdeki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± etkisiz hale getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, diÄŸer yandan ise kar ve sisli havayÄ± fÄ±rsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

BOMBALI ARAÇLAR TESPÄ°T EDÄ°LÄ°P VURULUYOR

BombalÄ± araçlar, keÅŸif vasÄ±talarÄ± ile tespit edilip savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n nokta operasyonlarÄ± ile vuruluyor. El Bab'Ä±n ele geçirilmesinin ardÄ±ndan Türk ordusunun desteÄŸindeki ÖSO unsurlarÄ±, Münbiç'e yürüyecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

atatÃ¼rk bÃ¼stÃ¼

O ilde AtatÃ¼rk heykeli kaldÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nÄ±n yenilenme projesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan AtatÃ¼rk heykeli iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tepki vardÄ±

MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ

SuikastÃ§Ä± polisin ailesinin verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n ailesinin olaydan sonra verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Kimse suikastÃ§Ä±nÄ±n cenazesini teslim almadÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak iÃ§in yakÄ±nlarÄ±ndan hiÃ§ biri baÅŸvuru yapmadÄ±