Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruÅŸturma Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu ve 18 kiÅŸilik Rus heyeti tarafÄ±ndan ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸiden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 kiÅŸi ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GözaltÄ±nda bulunan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n aynÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ± avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor. Örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, telefon hattÄ± incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediÄŸi belirtilirken, telefonun ÅŸifresinin çözülmesi için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. Öte yandan çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Rus heyetin bugün AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±yafetlerini incelediÄŸi öÄŸrenildi.