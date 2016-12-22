Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 20:13

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov suikastÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme


Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruÅŸturma Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu ve 18 kiÅŸilik Rus heyeti tarafÄ±ndan ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸiden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 kiÅŸi ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GözaltÄ±nda bulunan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n aynÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ± avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor. Örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lan Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, telefon hattÄ± incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediÄŸi belirtilirken, telefonun ÅŸifresinin çözülmesi için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. Öte yandan çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Rus heyetin bugün AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±yafetlerini incelediÄŸi öÄŸrenildi.

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O ilde AtatÃ¼rk heykeli kaldÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nÄ±n yenilenme projesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan AtatÃ¼rk heykeli iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tepki vardÄ±

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SuikastÃ§Ä± polisin ailesinin verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n ailesinin olaydan sonra verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Kimse suikastÃ§Ä±nÄ±n cenazesini teslim almadÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak iÃ§in yakÄ±nlarÄ±ndan hiÃ§ biri baÅŸvuru yapmadÄ±