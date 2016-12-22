23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkisini devam ettiren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ de bazÄ± illerde okullar tatil edildi

Hatay'Ä±n AltÄ±nözü, YayladaÄŸÄ±, Arsuz, Belen, Ä°skenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu ilçelerde okullar yarÄ±n tatil edildi.

Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle KÄ±rÄ±khan ilçesinde de Delibekirli Ä°lkokul ve Ortaokulu ile bu okullara YÄ±lanlÄ±, Karakaya ve Dere mahallelerinden taÅŸÄ±malÄ± olarak gelen öÄŸrencilere, KurtlusoÄŸuksu Ortaokuluna Banu KaldÄ±rma mevkisinden taÅŸÄ±malÄ± olarak gelenlere, KarataÅŸ Ä°lkokuluna KurtlusarÄ±mazÄ± ve Fenk mahallerinden taÅŸÄ±malÄ± olarak gelenlere okullar yarÄ±n tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray’da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelinde ve Eskil Ä°lçesinde okullarÄ±n yarÄ±n tatil edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Aksaray’da sabah saatlerinde baÅŸlayan ve gün boyunca aralÄ±klarla devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. Aksaray ValiliÄŸi tarafÄ±ndan, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eÄŸitime yarÄ±n (Cuma) ara verilecek. AyrÄ±ca hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yarÄ±n idari izinli olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

AFYONKARAHÄ°SAR

Afyonkarahisar’Ä±n Bolvadin ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 1 gün ara verildiÄŸi belirtildi. Konu ile ilgili Bolvadin ilçe KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçeye baÄŸlÄ± köy ve beldelerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gören öÄŸrenciler için okullarÄ±n 1 gün (23 AralÄ±k Cuma) süreyle tatil edildiÄŸi kaydedildi. AçÄ±klamada tatil nedenin ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ifade edildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilçelerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilçeler baÅŸta olmak üzere BeyÅŸehir, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, BozkÄ±r, Derebucak, KarapÄ±nar, Kulu, KadÄ±nhanÄ±, AltÄ±nekin, Hüyük, Sarayönü ve AkÅŸehir'de okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun görüldüÄŸü kaydedildi.

NÄ°ÄžDE

NiÄŸde’nin UlukÄ±ÅŸla Ä°lçesi’nde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar yarÄ±n da tatil edildi.UlukÄ±ÅŸla KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Meteorolojik verilerden, UlukÄ±ÅŸla merkez ve köylerinde beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle Ä°lçe HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kurul KararÄ±yla cuma günü eÄŸitime ara verilmiÅŸtir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."