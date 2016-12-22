CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o fotoÄŸraflar iÃ§in oy kullandÄ±

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ±" oylamasÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "haber", "yaÅŸam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoÄŸraf iÃ§in oy kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ±" oylamasÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "haber", "yaÅŸam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoÄŸraf için oy kullandÄ±.

DEMOKRASÄ° MÄ°TÄ°NGÄ°NDE ÇEKÄ°LEN FOTOÄžRAFA OY

ErdoÄŸan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin desteÄŸiyle YenikapÄ± miting alanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen, "Demokrasi ve Åžehitler Mitingi"nde çektiÄŸi aynÄ± isimli fotoÄŸrafa oy verdi.YaÅŸam kategorisinde ise ErdoÄŸan'Ä±n tercihi, Cem Genco'nun, Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim birliklerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±ndan atÄ±lan varil bombasÄ± nedeniyle iki bacaÄŸÄ±nÄ±, saÄŸ el parmaklarÄ±nÄ±, gözlerini ve iÅŸitme yetisini kaybeden 27 yaÅŸÄ±ndaki Mamun Halit NasÄ±r'Ä±n 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± GözyaÅŸÄ±'nÄ±n, babasÄ±nÄ±n tedavi edileceÄŸini duyduÄŸu andaki sevincini yansÄ±tan "GözyaÅŸÄ±nÄ±n babasÄ± için çaÄŸrÄ±sÄ± karÅŸÄ±lÄ±k buldu" adlÄ± fotoÄŸraftan yana oldu.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, spor kategorisinde ise Bülent Doruk'un çektiÄŸi, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasÄ±nda OsmanlÄ±spor ile Vodafone Arena'da oynadÄ±ÄŸÄ± maçÄ± kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik direktörü Åženol GüneÅŸ'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevinci anlatan "Åženol GüneÅŸ"fotoÄŸrafÄ±na oy verdi.