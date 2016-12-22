Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör SuçlarÄ± Bürosunun talebi üzerine yakalama emri çÄ±kartÄ±lan Kalkavan'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve dönüÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Kalkavan'Ä±n, 2010 yÄ±lÄ±nda Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda "Manken AslÄ± BaÅŸ cinayeti" olarak yansÄ±yan olaya iliÅŸkin tutuklu ÅŸüphelilerin tahliyesini saÄŸlamak amacÄ±yla o dönemin FETÖ "Bodrum Bölge Ä°mamÄ±" Zeki YaÄŸmur ile irtibat kurduÄŸu, ÅŸüphelilerden Ahmet Bayer'i, YaÄŸmur ile görüÅŸtürerek sürece müdahil olduÄŸuna iliÅŸkin deliller nedeniyle hakkÄ±nda yakalama emri çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Öte yandan Zeki YaÄŸmur hakkÄ±nda da Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince yakalama emri çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.