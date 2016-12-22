Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 20:31

Åžiddetli rÃ¼zgar 2 tÄ±rÄ± devirdi

TIR

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 TIR devrildi

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilçesindeki kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 tÄ±r devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameralarÄ± da zarar gördü.Ä°lçede dünden bu yana etkili olan ve ÅŸiddetini giderek artÄ±ran fÄ±rtÄ±na hayatÄ± olumsuz etkiledi.Ä°skenderun-Adana OtobanÄ±'nda fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 tÄ±r devrildi. Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüÄŸü gözlendi.

BazÄ± aÄŸaçlarÄ±n kökünden sökülerek yollarÄ± kapatmasÄ±na neden olan fÄ±rtÄ±na nedeniyle, bazÄ± MOBESE kameralarÄ±nÄ±n da zarar gördüÄŸü görüldü.FÄ±rtÄ±na nedeniyle 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± da öÄŸrenildi.Bu arada, Ä°skenderun KaymakamlÄ±ÄŸÄ± da ilçedeki okullarÄ±n yarÄ±n da tatil edildiÄŸini duyurdu.

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