Kimse suikastÃ§Ä±nÄ±n cenazesini teslim almadÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak iÃ§in yakÄ±nlarÄ±ndan hiÃ§ biri baÅŸvuru yapmadÄ±

KomÅŸularÄ±ndan 60 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "AltÄ±ntaÅŸ ailesi yÄ±llardan beri bizim yan komÅŸumuzdur. Krediyle ev aldÄ±lar onu ödüyorlardÄ±. Ä°yi bir aileydi. Polis olan oÄŸullarÄ± da ara sÄ±ra izinli olduÄŸunda mahalleye gelirdi. Polis olduÄŸu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle deÄŸildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri deÄŸildi. Demek ki orada kafasÄ±nÄ± yÄ±kadÄ±lar. DuyduÄŸumuzda ÅŸok yaÅŸadÄ±k. Åžu ana kadar buraya gelen giden yok" dedi.

"SÖKE'DE Ä°STEMÄ°YORUZ" DEDÄ°

SuikastçÄ±nÄ±n cenazesinin alÄ±nmasÄ± durumunda nereye defnedileceÄŸi konusu ise ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Söke'de tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±.

AK Parti Söke Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Av. Fatih Gürer AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin Söke'ye defnedilmesini istemediklerini söyledi. Gürer, “Bu olay Türkiye ve dünya gündemine oturdu. FETÖ terör örgütüne mensup olduÄŸu kuvvetli bir ÅŸekilde saptanan terörist tarafÄ±ndan Rusya Büyükelçisine saldÄ±rÄ± düzenlendi. Tabii ki biz Söke'mizin adÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde anÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bu yöndeki rahatsÄ±zlÄ±klar kamuoyunda da dile getirildi. Bu yönde bir talebin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz ancak cenazenin Söke’de gömülmesi durumunda karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, tüm kamuoyuna bunu hissettireceÄŸimizi dile getiriyoruz. GörüÅŸtüÄŸümüz STK’larda bizimle aynÄ± fikirde. Sökelilerin bu cenazeyi kabul etmeyeceÄŸini biliyoruz, kamuoyu da aynÄ± fikirde” diye konuÅŸtu.