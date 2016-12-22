Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/12/2016 20:44

SuikastÃ§Ä± polisin ailesinin verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n ailesinin olaydan sonra verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Büyükelçi Karlov'un Mevlüt Mert  AltÄ±nbaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesinin ardÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n AydÄ±n'Ä±n Söke ilçesinde  gözaltÄ±na alÄ±nan ve bugün serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya  çÄ±ktÄ±.

Åžüphelilere, "Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ ile ne zaman görüÅŸtükleri, bahse  konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediÄŸi ya da imada bulunup  bulunmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup  olmadÄ±ÄŸÄ±" gibi sorular yöneltildi.

Ä°fadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gün oÄŸlunun 16.30'da kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±  ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten anne Hamidiye AltÄ±ntaÅŸ, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±.

"O ara müsait deÄŸildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne  yapÄ±yorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacaÄŸÄ±mÄ± söyleyince  'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkÄ±nÄ± helal et' diyerek telefonu kapattÄ±. OÄŸlum  polislik sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuÄŸum  içine kapanÄ±k sessiz ve sakin bir çocuktu."

Baba Esrafil AltÄ±ntaÅŸ da olayÄ±n olduÄŸu gün oÄŸluyla konuÅŸtuÄŸunu,  kendisine, telefon hattÄ±na kontör yüklediÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

Telefon konuÅŸmasÄ±nda oÄŸluna çalÄ±ÅŸÄ±p çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten  AltÄ±ntaÅŸ, ifadesinde ÅŸunlara yer verdi:

"Bana izinli olduÄŸunu, ÅŸu an çarÅŸÄ±da gezdiÄŸini, yemek yiyeceÄŸini  söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardÄ±.  KonuÅŸmasÄ±nda anormal bir durum söz konusu deÄŸildi. Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek  Yüksekokulunu kazandÄ±ktan sonra Sercan B. isimli öÄŸrenciyle samimiyet kurdu.  Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düÅŸkün olmaya, içine kapanmaya ve  sessizleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°zmir polis okulunda okuduÄŸu esnada en samimi arkadaÅŸÄ±   Sercan B. isimli ÅŸahÄ±stÄ±. Hatta seçme imkanÄ±n varsa Ä°zmir'de kalmasÄ±nÄ± söylememe  raÄŸmen Sercan'Ä±n Ankara’ya gitmesinden dolayÄ± burayÄ± seçmiÅŸ, bu ÅŸahÄ±sla aynÄ± evde  kaldÄ±lar."

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 AralÄ±k'ta silahlÄ±  saldÄ±rÄ± sonucu öldüren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Ankara  Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke  ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ,  ÅŸüpheliler ifadelerinin ardÄ±ndan bugün serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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