O ilde AtatÃ¼rk heykeli kaldÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nÄ±n yenilenme projesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan AtatÃ¼rk heykeli iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tepki vardÄ±

Rize Belediyesi tarafÄ±ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±’nÄ±n yenilenme projesi için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± için ekipler bu sabah iÅŸe koyuldu. Dev bir vinçle baÄŸlanarak güvenliÄŸi saÄŸlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Çevrede toplanan vatandaÅŸlarda çalÄ±ÅŸmayÄ± izledi, cep telefonlarÄ± ile kayda aldÄ±. Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi (ADD) BaÅŸkanÄ± Ömer Toprak ile CHP Ä°l Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki göstererek görevlilerle tartÄ±ÅŸtÄ±. GerginliÄŸin artmasÄ± sonrasÄ±nda polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inÅŸaat sahasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Polis ve zabÄ±talarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± güvenlik önlemi ile heykelin kaldÄ±rÄ±lma çalÄ±ÅŸmasÄ± sürdürüldü.

"RÄ°ZE Ä°ÇÄ°N KARA BÄ°R GÜN YAÅžANIYOR"

Alanda açÄ±klama yapan ADD Rize Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" dedi ve ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalÄ±ÅŸma eyleme dönüÅŸtürüldü. Rize’nin hafÄ±zasÄ±ndan Atatürk’ü silmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalÄ±ÅŸmadan rahatsÄ±zÄ±z. Atatürk’ü kaldÄ±rarak yerine çay bardaÄŸÄ± koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Åžimdi 15 Temmuz anÄ±tÄ± yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalÄ±ÅŸma trafiÄŸi rahatlatma deÄŸil Cumhuriyet’e meydan okuma çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anÄ±tÄ±nÄ± en kÄ±sa sürede tekrar yerine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek Atatürk bu meydanda kalacak. "

Valilik önündeki tören alanÄ±na taÅŸÄ±nacak Atatürk heykelinin yerine 15 Temmuz Åžehitler AnÄ±tÄ± konulacak.