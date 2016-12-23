Ä°DO ve BUDO'nun iptal ettiÄŸi seferler ve saatleri

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti
Ä°ÅŸte Ä°DO'nun iptalini duyurduÄŸu seferler:
06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptalini duyurduÄŸu seferler:
08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi