Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 06:48

Ä°DO ve BUDO'nun iptal ettiÄŸi seferler ve saatleri

Ä°DO ve BUDO

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti

Ä°ÅŸte Ä°DO'nun iptalini duyurduÄŸu seferler:

06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptalini duyurduÄŸu seferler:

08:30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

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