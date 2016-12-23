Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/12/2016 06:57

SuikastÃ§Ä± polis FETÃ–'cÃ¼ isimlerle sÃ¼rekli iletiÅŸim halindeymiÅŸ

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rusyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlovâ€™u Ã¶ldÃ¼ren polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸâ€™Ä±n FETÃ– Ã¼yeleriyle iletiÅŸim halinde olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AltÄ±ntaÅŸ’a ait telefonun HTS (telefon trafiÄŸi) kayÄ±tlarÄ±ndan FETÖ üyesi 15 kiÅŸiyle 2015-2016 yÄ±llarÄ±nda sürekli iletiÅŸim halinde olduÄŸu, hem kendisinin bu kiÅŸileri aradÄ±ÄŸÄ± hem de bu kiÅŸilerden aramalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu kiÅŸilerden bazÄ±larÄ± hakkÄ±nda darbe giriÅŸimi sonrasÄ± FETÖ soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n halen arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ncelemelerde AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n FETÖ üyelerinin kendi aralarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± kriptolu haberleÅŸme aÄŸÄ± olan 8 ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ±yla görüÅŸtüÄŸü tespit edildi. Bu kiÅŸilerden 6’sÄ±nÄ±n ByLock kÄ±rmÄ±zÄ± listede, 2’sinin ise turuncu listede olduÄŸu öÄŸrenildi. AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n FETÖ’nün uyuyan hücrelerinden olduÄŸu, kriptolu hareket ettiÄŸi öne sürüldü. 

 
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