1 Ocak gÃ¼nÃ¼ saatlere 1 saniye eklenecek iÅŸte nedeni

1 Ocak'ta dÃ¼nya genelinde aynÄ± anda saatlere ekstra 1 saniye eklenecek

00:59:59'u normalde olduÄŸu gibi 1:00:00 deÄŸil 00:59:60 takip edecek ve 1:00:00 bunun ardÄ±ndan gelecek. Ekstra saniye uygulamasÄ± 1972'den beri hemen hemen iki yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor. Yeni yÄ±lda 27'nci kez uygulanmÄ±ÅŸ olacak.

EKSTRA SANÄ°YE NEDEN GEREKLÄ°?

Dünya 24 saatte bir kendi ekseni etrafÄ±nda dönüyor. Ancak çok detaylÄ± gözlemlenince dönüÅŸ için

biraz daha uzun zaman gerektiÄŸi görülüyor. Dünya genelinde zamanÄ± belirleyen atom saatleri Dünya'nÄ±n dönüÅŸüyle oluÅŸan gece gündüz ritmine paralel ilerleyebilsin ve herhangi bir anda arada fark kalmasÄ±n diye, gerektiÄŸinde ekstra saniye uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±p denge saÄŸlanÄ±yor. Uzun vadede bakÄ±lÄ±nca GüneÅŸ birkaç milyon yÄ±l sonra ancak öÄŸlene doÄŸru doÄŸacak.

DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K UYGULAMASIYLA KÄ°M Ä°LGÄ°LENÄ°YOR?

Dünyada ekstra saniye uygulamasÄ±nÄ±n gerekli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na UluslararasÄ± Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) adlÄ± kurum karar veriyor. IERS'in Frankfurt'taki çalÄ±ÅŸanlarÄ±, Dünya'nÄ±n dönüÅŸüyle ilgili gözlem ve ölçümleri yapÄ±yor. Her 1,5 ya da 2 yÄ±lda bir 1 saniye eklenip eklenmemesine karar veriliyor. Braunschweig'daki Alman Fiziksel ve Teknik Test Enstitüsü'nden (PTB) Andreas Bauch, "Dünya düzensiz bir hÄ±zla dönüyor. Bu nedenle ekstra saniye uygulamasÄ± düzenli olarak uygulanmÄ±yor” diyor.

Ä°nsanlarÄ±n ekstra 1 saniye uygulamasÄ±nÄ± fark etmeleri mümkün deÄŸil. Pek çok saat, bu sÄ±çrayÄ±ÅŸÄ±n üstesinden çok iyi bir ÅŸekilde geliyor. Ancak bazÄ± firmalarda sorunlar yaÅŸanabilir. ÖrneÄŸin hizmetlerini saniyesi saniyesine hesaplayan telekomünikasyon firmalarÄ± ya da mikro saniyelerle çalÄ±ÅŸan yüksek gerilim ÅŸebekeleri bundan olumsuz etkilenebiliyor. 2012 yÄ±lÄ±ndaki ekstra saniye uygulamasÄ±nda pek çok internet sitesi felce uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Avustralya havayollarÄ± firmasÄ± Quantas'Ä±n rezervasyon sistemi çökmüÅŸtü. 2015 yÄ±lÄ±nda ise her ÅŸey yolunda gitti.

EKSTRA SANÄ°YE UYGULAMASINA ALTERNATÄ°F VAR MI?

Bu uygulamayÄ± eleÅŸtiren ve kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler var. Rusya ve Ä°ngiltere uygulamayÄ± desteklese de ABD ve Japonya kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taraftarÄ±. BazÄ± zaman uzmanlarÄ±, her iki yÄ±lda bir 1 saniye eklenmesindense 1 dakika eklenmesi

uygulamasÄ±nÄ± talep ediyor. Ancak Alman Fiziksel ve Teknik Test Enstitüsü'nden (PTB) Andreas Bauch bu talebi "garip” buluyor. Bauch, "1 saniye bile bazÄ±larÄ± için sorun yaratÄ±yorsa, 1 dakika çok daha kötü olabilir” diyor.

Kaynak: Hürriyet